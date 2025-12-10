Дания признала, что угрозы нападения со стороны России нет

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».