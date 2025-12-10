Популярные темы
Дания признала, что угрозы нападения со стороны России нет

Датская разведка признала, что угрозы нападения со стороны России нет.

Источник: Freepik

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Служба внешней разведки Дании признала, что угрозы нападения со стороны РФ нет, следует из ежегодного доклада ведомства.

Как заявлял в начале октября президент РФ Владимир Путин, невозможно поверить, что Россия собирается нападать на НАТО, это чушь, в которой пытаются убедить людей в Европе.

«Военная угроза со стороны России в отношении НАТО будет расти, хотя в настоящий момент угрозы… военного нападения на королевство Дания нет», — говорится в тексте доклада датской разведки.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».