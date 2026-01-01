Дандыкин: ответом на атаку резиденции Путина будет целенаправленный удар

«Оповещать Киев не нужно. Да, если мы бы били как они — например, по кафе и гостинице в Херсонской области (в ночь на 1 января погибло 24 человека, еще порядка 50 ранены) — тогда, может, и стоило бы предупредить, чтобы дать время на эвакуацию из городов. А так — лишнего говорить не стоит», — подытожил Дандыкин.