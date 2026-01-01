Дандыкин: ответом на атаку резиденции Путина будет целенаправленный удар

Ответом на атаку резиденции президента России Владимира Путина на Валдае могут быть мощные целенаправленные удары по объектам киевского режима. Уверен, ответ уже готовится, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Я считаю, дело это серьезное, и вот так, с кондачка, оно не делается. По-моему, после того, что случилось, пора уже не просто отвечать, а бить. Я имею в виду наносить именно целенаправленные удары в рамках происходящего», — сказал Дандыкин.
Разумеется, ответ должен прилететь и по остаткам ВПК, и по многим другим важным объектам — до полного уничтожения, акцентировал военный эксперт.
Но оповещать врага о конкретном целенаправленном ударе точно не стоит, добавил он.
«Оповещать Киев не нужно. Да, если мы бы били как они — например, по кафе и гостинице в Херсонской области (в ночь на 1 января погибло 24 человека, еще порядка 50 ранены) — тогда, может, и стоило бы предупредить, чтобы дать время на эвакуацию из городов. А так — лишнего говорить не стоит», — подытожил Дандыкин.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные пресекли атаку, предпринятую Киевом с использованием 91 беспилотного летательного аппаратов, целью которой была резиденция президента в Новгородской области.
Кроме того, ведомство показало схему маршрута украинских беспилотников, предпринявших попытку нападения на резиденцию президента РФ. Согласно карте, отправной точкой БПЛА стали Сумская и Черниговская области Украины.
Ранее Лавров заявил, что атака киевского режима на резиденцию российского лидера в очередной раз подтвердила террористическую сущность тех, кто находится у власти в Киеве. Он подчеркнул, что РФ благодарна тем, кто осуждает эту атаку Украины.