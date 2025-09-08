Эксперт Дандыкин: Киев отправит 122 тыс мобилизованных под Покровск и в Константиновку

Дандыкин прогнозирует, что, даже если план по мобилизации 120 тысяч человек будет формально выполнен, это не изменит ситуации на фронте. Он также предположил, что осенью Киев попытается компенсировать потери за счет западных наемников, но это не сможет переломить ситуацию.