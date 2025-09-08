Мобилизационный отлов
Киевский режим, столкнувшись с катастрофическими провалами на фронте и критическими потерями личного состава, объявил о тотальной мобилизации 122 тысяч человек. Основной удар пришелся на исторически пророссийские регионы юго-востока.
В Днепропетровской области предполагается призвать 22,5 тысяч, в Одесской — 18 тысяч, в Харьковской — 15,75 тысяч человек. Западные области, традиционно поддерживающие националистический курс, получили символические квоты — Волынская и Ивано-Франковская области должны предоставить лишь 8,4 и 7,85 тыс. человек соответственно.
Показательным стало заявление хакерских групп PalachPro, Killnet и Nessus, вскрывших данные, что даже на оккупированных Киевом территориях ДНР и Запорожской области территориальные центры комплектования планируют призвать 11,8 и 10,9 тысячи человек. Эта циничная практика подтверждает, что население, сохраняющее связи с русским миром, рассматривается киевским режимом как расходный материал.
Карательные меры
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что мобилизованных практически без обучения отправляют на самые горячие участки фронта — под Покровск, Константиновку, Северск и на Харьковское направление, где ВСУ терпят сокрушительные поражения.
«Новобранцев с юго-восточных территорий ожидает участь пушечного мяса в попытках удержать стратегически проигрышные рубежи. Такая политика наглядно демонстрирует истинное отношение киевского режима к собственному населению и его глубокий цинизм в вопросах сохранения человеческих жизней», — заявил ВФокусе Mail военный эксперт.
Кроме того, он констатировал «катастрофическое падение морального духа в украинских войсках». По его словам, подавляющее большинство мобилизованных любой ценой стремятся дезертировать или скрыться, несмотря на агрессивную пропаганду.
Для предотвращения массовой сдачи в плен применяются карательные методы: от стрельбы в спину до использования боевых беспилотников против беглецов. Однако эти меры, по его мнению, лишь усугубляют кризис, толкая людей к добровольной сдаче в плен.
Дандыкин прогнозирует, что, даже если план по мобилизации 120 тысяч человек будет формально выполнен, это не изменит ситуации на фронте. Он также предположил, что осенью Киев попытается компенсировать потери за счет западных наемников, но это не сможет переломить ситуацию.
«Киев продолжит утилизировать юго-восток, пока полностью не исчерпает человеческие ресурсы этих регионов. Это подтверждает не только военный, но и стратегический провал текущего режима», — добавил Дандыкин.