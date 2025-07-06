Дальше живем без интернета? Как объясняют проблемы со связью в регионах России

— На мой взгляд, отключение интернета наносит гораздо больше ущерба, чем потенциальный прилет дронов, будем честными. Потому что у нас от интернета зависят многие городские службы, и ретейлеры, и магазины и так далее. Более того, судя по всему, не то чтобы сильно помогают эти отключения для противодействия тем целям, — говорит эксперт.