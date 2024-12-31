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Дальний Восток встретил Новый год

Новый, 2025 год, продолжает шагать по России. В 17:00 он наступил в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, а также части Якутии.

Источник: Freepik

Во Владивостоке 31 декабря 2024 года на Центральной площади проходит праздничная программа с развлекательными номерами, концертом, фейерверком, катком и горкой.

В Хабаровске главная городская ель установлена на площади Ленина. Также там оборудовали каток и установили арт-объекты. В новогоднюю ночь и все каникулы на площади проходят праздничные гулянья и работает ярмарка сувениров.

В ЕАО Новый год встретили весело, сообщают местные власти. Предновогодняя программа продолжалась в течение часа. Творческие коллективы и местные артисты создали особую атмосферу ожидания наступления Нового года. На площади отгадывали зимние загадки, пели песни, катались с горок и делали фото на память.

Напомним, первыми 2025 год встретили жители Камчатки и Чукотки. Там он наступил в 15:00 мск. Через час праздник начали отмечать на Колыме и Сахалине.