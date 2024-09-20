Дальневосточный гектар. Как улучшить условия программы

Власти реагируют по-разному. Депутаты Сахалинской областной Думы, например, отказывались выделять средства на создание инфраструктуры для «гектарных» поселений. Своим, дескать, не хватает. И это при том, что никаких гарантий того, что земли реально будут освоены, не существует. Логика свободы выборы земли приносит свои негативные плоды — граждане выбирают по одному гектару в разных точках, далеко друг от друга, что привело бы к огромным расходам на строительство для них дорог, школ и других объектов.