Дальневосточный гектар. Как улучшить условия программы

Закон работает, проблемы остаются
Схема получения земельных участков максимально упрощена. Гражданин России может на 5 лет получить в безвозмездное использование гектар земли с последующим правом оформления на него прав собственности.
Льготы для участников программы продолжают расширяться: с 1 августа 2021 г. возникло право на второй гектар, были предложены льготные кредиты, готовые бизнес-планы и иные меры поддержки. К концу 2023 г. программой воспользовалось более 120 тыс. человек, то есть можно однозначно сказать, что она состоялась. Эксперт Института прикладных экономических исследований Президентской академии Андрей Макаров проанализировал развитие этого механизма и сформулировал предложения по его обновлению и улучшению.
Ни пройти, ни проехать
С точки зрения пользы от владения землей, особенно если мы говорим про дачников или сельских жителей, нельзя забывать про такой важнейший фактор, как доступность транспортной и иной инфраструктуры. Строить местные дороги вроде бы должны местные власти. Однако в законодательстве не урегулировано, как и в какие сроки они обязаны обеспечивать обладателей дальневосточных гектаров транспортной инфраструктурой. Впрочем, как коммунальной или социальной.
Как верно заметили в Президентской академии, это создает проблемы. Если до выбранного гражданином участка невозможно доехать по причине отсутствия дороги, это приводит к потере стимулов для освоения земли. То же самое можно сказать про отсутствие электричества. А где обучать детей, если поблизости нет школ?
Местные власти можно понять: в их бюджеты не заложены траты на эти нужды. Но наиболее активные «гектарщики» жалуются во все инстанции, заставляя власти реагировать. В Приморском крае был случай, когда прокурор через суд потребовал от местных властей обеспечить новых жителей инфраструктурой.
Власти реагируют по-разному. Депутаты Сахалинской областной Думы, например, отказывались выделять средства на создание инфраструктуры для «гектарных» поселений. Своим, дескать, не хватает. И это при том, что никаких гарантий того, что земли реально будут освоены, не существует. Логика свободы выборы земли приносит свои негативные плоды — граждане выбирают по одному гектару в разных точках, далеко друг от друга, что привело бы к огромным расходам на строительство для них дорог, школ и других объектов.
«Более рациональным представляется ограничение свободы выбора местоположения “гектаров”, поэтапное определение компактных районов, где они будут предоставляться, но при этом с гарантиями финансирования создания необходимой инфраструктуры», — отметил эксперт.
Гектар про запас
Еще одной проблемой автор работы считает практику получения земли без ее последующего фактического освоения. Не так давно на Дальнем Востоке среди владельцев гектаров был проведен выборочный опрос.
«При этом типичным участником опроса был житель Дальнего Востока со средним уровнем дохода, тогда как действительно обеспеченными оказались только 10% опрошенных. Очевидно, что для участников программы расходы на освоение участка достаточно ощутимы, поэтому необходима государственная поддержка, особенно в обеспечении инфраструктурой», — отметил исследователь.
В качестве дополнительной меры автор предлагает введение небольшой, почти символической платы за получение гектара. В этом случае землю будут брать более осознанно, с реальным намерением использовать ее. Из программы, таким образом, будут исключены случайные участники, отправившие заявку на участок по принципу «чтобы было». Так можно сэкономить расходы государства на строительство инфраструктуры для участков, которые не будут освоены.
Свои и чужие
С самого начала реализации программы возникали опасения, что раздача гектаров приведет к конфликтам новых владельцев с местным населением. В ряде случаев, и вправду, дело с приватизацией доходило до курьезов. Например, в самом центре поселка Ванино (Хабаровский край) в частное пользование попал сквер с памятником. Впоследствии приватизация сквера была опротестована прокуратурой, однако до этого можно было не доводить.
«Ситуация, — считает автор доклада, — во многом связана с отсутствием общественного обсуждения перечня территорий, которые планируется предоставлять по программе».
Исследователь полагает, что необходимо не допустить, чтобы ценные для жителей природные, рекреационные и иные территории подпадали под приватизацию и застройку. Для этого список «гектарных» земель должен обязательно согласовываться с местными властями и населением на публичных слушаниях.
Это требует корректировок законодательства, необходимо отменить право региональных властей не проводить публичные слушания по градостроительным вопросам, введенное 58-ФЗ в 2022 году, мнение местных жителей нельзя игнорировать.
Кроме того, по мнению автора, улучшить ситуацию может повсеместное проведение кадастровых работ для точного определения границ всех участков и «дальневосточная амнистия» по образу и подобию «дачной амнистии». Это необходимо для исключения конфликтных ситуаций с предоставлением «гектаров» на земли, где уже есть собственник, но не имеющий на нее всех юридически безупречных документов.