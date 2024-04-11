Дальневосточного леопарда впервые обнаружили вдали от ядра популяции

«Анализ полученных снимков показал достоверность предположений ученых о том, что первопроходец этих земель — молодой расселяющийся самец. По уникальному узору пятен на шкуре леопарда обнаружены совпадения в базе данных: ранее, в 2023 году, он отмечался на “Земле леопарда”, будучи еще котенком, в сопровождении матери. Прямая дистанция между точкой фоторегистрации 2023 года и его новой территорией достигает 56 км. Сейчас возраст леопарда — от 1,5 до 2 лет», — добавили в нацпарке.