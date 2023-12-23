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17:25 (мск), источник: © РИА Новости

Далай-лама рассказал, как освободиться от страданий и обрести покой

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Далай-лама на Международном форуме Сангхи-2023 в храме Махабодхи в Бодхгае (Индия) призвал его участников осваивать учение Будды в медитации, побеждать отрицательные эмоции и так добиваться внутреннего покоя.

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Источник: AP 2023

«Учение Будды очень действенно. Когда мы впитываем его, делаем его частью своего ума, мы видим, какое воздействие оно оказывает. Если впитаете Учение Будды, то увидите возможность достижения путей и ступеней, а в конечном итоге и состояния Будды. Если вы также будете со всей искренностью следовать Учению Будды, не только на словах, но и осваивая его в медитации, вы тоже сможете ощутить его действенность. Оно может принести вам внутренний покой, и вы сможете победить присутствующие в вас отрицательные эмоции», — приводит слова Далай-ламы директор Фонда «Сохраним Тибет» Юлия Жиронкина.

Далай-лама также отметил, что все хотят быть счастливыми, однако мало кто действительно осваивает этот путь, ведущий к счастью.

«Именно это я хотел сказать вам — что мы должны впитать Учение Будды, сделать его частью своего ума», — сообщил Далай-лама.

Форум начался 20 декабря. На трехдневной конференции выступили сангхараджи (лидеры общины), настоятели монастырей и главы буддийских организаций. В конференции приняли участие более 2 тысяч членов сангхи и приглашенных гостей из 33 стран, включая Индию, Таиланд, Мьянму, Бангладеш, Камбоджу, Лаос, Шри-Ланку, Тибет, Бутан, Непал, Вьетнам, Японию, Россию, Монголию и другие.

Основная цель конференции — расширение диалога и сотрудничество между практикующими палийскую, санскритскую и тибетскую буддийские традиции. Ее задача состояла в выявлении общих для всех традиций преимуществ изучения буддийской философии и практики, способствовании пониманию уникальных особенностей каждой традиции и бережному отношению к ним.

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