Далай-лама рассказал, как освободиться от страданий и обрести покой

«Учение Будды очень действенно. Когда мы впитываем его, делаем его частью своего ума, мы видим, какое воздействие оно оказывает. Если впитаете Учение Будды, то увидите возможность достижения путей и ступеней, а в конечном итоге и состояния Будды. Если вы также будете со всей искренностью следовать Учению Будды, не только на словах, но и осваивая его в медитации, вы тоже сможете ощутить его действенность. Оно может принести вам внутренний покой, и вы сможете победить присутствующие в вас отрицательные эмоции», — приводит слова Далай-ламы директор Фонда «Сохраним Тибет» Юлия Жиронкина.

Далай-лама также отметил, что все хотят быть счастливыми, однако мало кто действительно осваивает этот путь, ведущий к счастью.

«Именно это я хотел сказать вам — что мы должны впитать Учение Будды, сделать его частью своего ума», — сообщил Далай-лама.

Форум начался 20 декабря. На трехдневной конференции выступили сангхараджи (лидеры общины), настоятели монастырей и главы буддийских организаций. В конференции приняли участие более 2 тысяч членов сангхи и приглашенных гостей из 33 стран, включая Индию, Таиланд, Мьянму, Бангладеш, Камбоджу, Лаос, Шри-Ланку, Тибет, Бутан, Непал, Вьетнам, Японию, Россию, Монголию и другие.