Daily Mail: в старинной книге Ватикана предсказали дату Судного дня

В старинной книге из Ватикана есть предсказание даты Судного дня (архивное фото).
В секретных архивах Ватикана была найдена книга, которой 900 лет, с предсказанием даты Судного дня. Так, согласно ей, конец света произойдет в 2027 году, когда Иисус Христос спустится на землю и определит, кого спасти, а кого проклясть. Об этом сообщила газета Daily Mail.
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«Таково христианское верование о том, что когда Иисус вернется на Землю, чтобы определить, кто будет спасен, а кто будет проклят, и святой сказал, что это произойдет в 2027 году», — говорится в тексте книги. Информацию передает газета.