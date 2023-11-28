Daily Mail: в США готовятся к нашествию гибридных «суперсвиней» из Канады
Гибридные кабаны распространяют чуму свиней, уничтожают посевы и истребляют других животных.
Гибридные кабаны распространяют чуму свиней, уничтожают посевы и истребляют других животных.
Исследователи дикой природы из Университета Саскачевана (Канада) предупредили соседей из США об угрозе нашествия диких «суперсвиней». По подсчетам экспертов, стремительно растущая популяция инвазивного и агрессивного вида в ближайшее время начнет пересекать границу и первым делом хлынет в американские штаты Монтана и Миннесота. Жители Канады уже познали на себе прелести сосуществования с этим гибридом, в появлении которого виноваты сами люди.
В этом году ученые задокументировали на канадской территории более 62 тысяч случаев появления этих животных. Один из них произошел как раз на границе с Миннесотой.
В Канаде проблема существует с конца 1980-х — начала 1990-х, когда евразийские кабаны были завезены из Европы в Северную Америку. Большая часть — для животноводства, остальные — для любителей охоты. Тогда местные власти поддерживали фермы, которые брались разводить эту породу. Так появился новый гибрид — помесь «еврокабанов» с домашними свиньями, плодовитыми и крупными. Но в 2001 году рынок рухнул. По словам экспертов, некоторые фермеры «отомстили» или просто от отчаяния срубили заборы и выпустили животных на волю. Многие не предполагали, что парнокопытные выживут зимой в дикой природе, не будучи «коренными канадцами».
Даже зимой, живя в снежных норах, которые местные назвали «пиглу» («иглу» + английское pig — свинья). Вырастают такие гибридные особи до внушительных размеров, взрослые свиньи весят от 55 до 113 килограммов.
Как рассказывают канадские специалисты, суперсвиньи стали самым разрушительным инвазивным видом на территории страны, и, возможно, в мире. Они опустошают сельские хозяйства, наносят вред местным животным и экосистеме в целом, распространяют болезни — в том числе африканскую чуму свиней, смертельную для домашних и диких животных. Человеку она не передается.
Дикие свиньи — это экологическая катастрофа. Они плодовитые гибриды, что делает их очень успешными, они могут вызывать эрозию почвы, ухудшать качество воды, уничтожать посевы и охотиться на мелких млекопитающих, амфибий и птиц.
Сегодня активнее всего одичавшие свиньи распространяются в канадских провинциях Альберта, Саскачеван и Манитоба. И пока только в Альберте удается хоть как-то контролировать и снижать темпы размножения популяции, говорят ученые. Там от свиноматки рождается «всего» шесть поросят по два раза в год. Даже при том, что более 65% популяции ежегодно может погибать, она все равно продолжает увеличиваться.
Поэтому ведущие канадские специалисты прогнозируют скорое вторжение диких свиней на американские территории. Это не будет неожиданным, например, в Монтане об угрозе уже знают, власти запретили транспортировку и выращивание этих животных в штате. Но если дикие особи сами пересекут границу, остается вопрос — что с этим делать. Северные соседи советуют быть «действительно агрессивными и использовать все возможные инструменты» для решения проблемы.