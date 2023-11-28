Daily Mail: в США готовятся к нашествию гибридных «суперсвиней» из Канады

Месть фермеров

Исследователи дикой природы из Университета Саскачевана (Канада) предупредили соседей из США об угрозе нашествия диких «суперсвиней». По подсчетам экспертов, стремительно растущая популяция инвазивного и агрессивного вида в ближайшее время начнет пересекать границу и первым делом хлынет в американские штаты Монтана и Миннесота. Жители Канады уже познали на себе прелести сосуществования с этим гибридом, в появлении которого виноваты сами люди.

В этом году ученые задокументировали на канадской территории более 62 тысяч случаев появления этих животных. Один из них произошел как раз на границе с Миннесотой.

В Канаде проблема существует с конца 1980-х — начала 1990-х, когда евразийские кабаны были завезены из Европы в Северную Америку. Большая часть — для животноводства, остальные — для любителей охоты. Тогда местные власти поддерживали фермы, которые брались разводить эту породу. Так появился новый гибрид — помесь «еврокабанов» с домашними свиньями, плодовитыми и крупными. Но в 2001 году рынок рухнул. По словам экспертов, некоторые фермеры «отомстили» или просто от отчаяния срубили заборы и выпустили животных на волю. Многие не предполагали, что парнокопытные выживут зимой в дикой природе, не будучи «коренными канадцами».

Однако навыки выживания кабанов и активного размножения фермерской породы сыграли свою роль: одичавшие животные не только не вымерли, они приспособились к канадским низким температурам и научились размножаться в любое время года.

Даже зимой, живя в снежных норах, которые местные назвали «пиглу» («иглу» + английское pig — свинья). Вырастают такие гибридные особи до внушительных размеров, взрослые свиньи весят от 55 до 113 килограммов.

Плодовитые и неудержимые

Как рассказывают канадские специалисты, суперсвиньи стали самым разрушительным инвазивным видом на территории страны, и, возможно, в мире. Они опустошают сельские хозяйства, наносят вред местным животным и экосистеме в целом, распространяют болезни — в том числе африканскую чуму свиней, смертельную для домашних и диких животных. Человеку она не передается.

Дикие свиньи — это экологическая катастрофа. Они плодовитые гибриды, что делает их очень успешными, они могут вызывать эрозию почвы, ухудшать качество воды, уничтожать посевы и охотиться на мелких млекопитающих, амфибий и птиц. Рут Ашим аспирант Университета Саскачевана

Сегодня активнее всего одичавшие свиньи распространяются в канадских провинциях Альберта, Саскачеван и Манитоба. И пока только в Альберте удается хоть как-то контролировать и снижать темпы размножения популяции, говорят ученые. Там от свиноматки рождается «всего» шесть поросят по два раза в год. Даже при том, что более 65% популяции ежегодно может погибать, она все равно продолжает увеличиваться.