Daily Mail: Связанная с апокалипсисом черная луна появится в небе

Сторонники религиозных пророчеств указывают, что в Библии содержится упоминание о подобном событии. В Евангелии от Марка приводится предупреждение о том, что «Солнце померкнет, и Луна не даст света своего». В то же время ученые подчеркивают, что так называемая «черная луна» является обычным астрономическим явлением и не имеет отличий от стандартного новолуния.