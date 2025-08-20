Daily Mail: Связанная с апокалипсисом черная луна появится в небе

Это редкое астрономическое явление возникает в момент, когда в течение одного календарного месяца восходит вторая новая луна. В момент новолуния спутник располагается между Солнцем и Землей, и обращенная к планете сторона остается в тени, делая Луну невидимой без специальных приборов.
Сторонники религиозных пророчеств указывают, что в Библии содержится упоминание о подобном событии. В Евангелии от Марка приводится предупреждение о том, что «Солнце померкнет, и Луна не даст света своего». В то же время ученые подчеркивают, что так называемая «черная луна» является обычным астрономическим явлением и не имеет отличий от стандартного новолуния.
Наблюдать «черную луну» удается примерно раз в 33 месяца. Ближайшее событие ожидается 22 августа, а следующее — 20 августа 2028 года, говорится в материале.