Daily Mail: Связанная с апокалипсисом черная луна появится в небе

Через несколько дней в небе появится «черная луна», связанная с пророчествами апокалипсиса. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Источник: AP 2024

Это редкое астрономическое явление возникает в момент, когда в течение одного календарного месяца восходит вторая новая луна. В момент новолуния спутник располагается между Солнцем и Землей, и обращенная к планете сторона остается в тени, делая Луну невидимой без специальных приборов.

Сторонники религиозных пророчеств указывают, что в Библии содержится упоминание о подобном событии. В Евангелии от Марка приводится предупреждение о том, что «Солнце померкнет, и Луна не даст света своего». В то же время ученые подчеркивают, что так называемая «черная луна» является обычным астрономическим явлением и не имеет отличий от стандартного новолуния.

Наблюдать «черную луну» удается примерно раз в 33 месяца. Ближайшее событие ожидается 22 августа, а следующее — 20 августа 2028 года, говорится в материале.