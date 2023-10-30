Daily Mail: неграмотная речь собеседника вызывает у нас агрессию — объяснение ученых

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Мало кто из нас досконально знает все правила «великого и могучего», однако сложно отрицать, что ошибки, которые человек делает в сообщениях и устной речи, характеризуют его как не слишком образованного. И некоторые люди по-настоящему «бесятся», когда им начинают звонить с ударением на первый слог, а в мессенджерах — путаться в «не» и «ни», заплетаться в «ться» и «тся».

Почти тахикардия

Ученые из Бирмингемского университета пригласили к участию в эксперименте 41 британца. Им дали прослушать 40 отрывков на английском, половина из которых содержала различные ошибки. Во время этой «экзекуции» исследователи регистрировали вариабельность сердечного ритма участников.

Результаты оказались интересными: чем больше ошибок в речи слышал человек, тем более четким становилось его сердцебиение, что безошибочно указывает на стресс.

«Частота сердечных сокращений в спокойном состоянии изменчива, однако они становятся более регулярными, если человек нервничает», — объясняется в статье.

Ученые добавляют, что грамматические ошибки также активируют реакцию «бей или беги».

Мы «чувствуем» язык

При этом организм выдавал негативную реакцию даже в том случае, если человек не мог четко объяснить, что не так в предложении, а просто понимал, что фраза построена неудачно и безграмотно.

Автор исследования профессор Дагмар Дивьяк отмечает: зачастую наше знание родного языка — естественно, и мы используем его без особых размышлений. Поэтому, если только вы недавно не сдавали экзамен, вам может быть сложно понять, что именно не так с речью собеседника. Однако организм ваш прекрасно считывает все неточности.

«Тот факт, что знание языка может характеризоваться сердечно-сосудистыми показателями, акцентирует внимание ученых-нейролингвистов на сложной взаимосвязи между физиологией и познанием», — делают вывод ученые.