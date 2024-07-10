Daily Mail: Канье Уэст, возможно, планирует уйти из музыки

На нем видно, что артист общается с собеседником под ником Ye, — обычно под ним скрывается Канье Уэст. В одном из своих сообщений артист отмечает, что «больше не знает, чем заняться», и поэтому подумывает уйти из профессиональной музыки. В ответ на это его коллега напоминает об успехе пластинки Vultures 1, вышедшей в этом году — ее Канье записал в сотрудничестве с Ty Dolla Sign. Как цитирует Daily Mail, Роджер просит Канье взять перерыв, но не покидать индустрию насовсем.