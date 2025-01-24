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Daily Mail: африканский континент расколется быстрее, чем предполагалось

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ученые считают, что африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось ранее, пишет британский таблоид Daily Mail.

Источник: AP 2024

«Трещина длиной 35 миль (Около 56,5 километра — Прим. ред.) в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году, но с тех пор расширяется со скоростью полдюйма (Около 1,5 сантиметра — Прим. ред.) в год», — говорится в публикации.

Как сообщил изданию профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд, разделение континента, по новым расчетам, произойдет в течение одного — пяти миллионов лет, в то время как ранее считалось, что этот процесс займет десятки миллионов лет.

«Может произойти так, что воды Индийского океана хлынут и затопят территорию, на которой сейчас располагается Восточно-Африканская рифтовая долина», — считает Макдональд.

Разрыв континента, уточняется в материале, приведет к возникновению на Земле нового континента и океана, который может стать там же глубоким, как Атлантический при условии поступления туда воды.

Новый континент, считает профессор, будет включать Сомали, Кению, Танзанию, а также половину Эфиопии и получит название «Нубийский континент». По его словам, несмотря на крайне медленную скорость отделения в районе разлома, это все равно «впечатляет, учитывая огромные размеры Африки».