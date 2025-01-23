Дагестан стал первым по правильности питания в России

Кто вошел в пятерку лидеров, а кто заплутал в конце — читайте в нашем материале. А также изучайте советы по сбалансированному питанию от диетолога из Махачкалы с 15-летним стажем Карины Магомедовой.
Результаты рейтинга правильности питания
Кроме Дагестана, в топ-5 регионов с наиболее верным рационом попали Чувашия, Севастополь, Чечня и Самарская область. Москва же расположилась на восьмой строчке рейтинга. Жители столицы едят выше нормы фруктов и овощей.
На последнем месте в рейтинге оказалась Мордовия, где потребляют ежегодно шесть килограммов соли и рекордные 17% сахара при адекватном показателе 10%. За ней слегка вверх списка поползли Карелия, Ивановская область, Бурятия и Забайкальский край.
Догоняя ВОЗ: выполняются ли рекомендации мировых экспертов
Как следует из сведений рейтинга, за последние четыре десятка лет рацион россиян обогатился мясом и фруктами. При этом доля картофеля и хлеба сократилась, как и полагается. Однако до норм Всемирной организации здравоохранения среднестатистический житель России пока все равно не дотягивает.
Так, в стране потребляется на восемь процентов сахара в рационе и на три грамма соли в день больше, чем советуют врачи. И жирная пища в питании россиян превышает положенное значение — на десять процентов. При этом всего 14% жителей ежедневно потребляют по 400 рекомендуемых граммов овощей и фруктов.
Как правильно питаться: советы дагестанского диетолога
«В день обязательно съедайте 400 граммов фруктов и овощей — крахмалосодержащие корнеплоды по типу картофеля не в счет, — объясняет диетолог с 15-летним стажем Карина Магомедова. — Свободные сахара из продуктов и напитков, в том числе меда и прочей натуральной пищи, не должны превышать десять процентов от общей потребляемой вами энергии, а жиры — 30%».
Выбирайте ненасыщенные жиры вместо насыщенных и трансжиров. То есть съедайте рыбу вместо свинины, авокадо вместо сливочного масла, орехи вместо замороженной пиццы или печенья. Поглощение насыщенных жиров сократите до десяти процентов от общей потребляемой вами энергии, а трансжиров — и вовсе до одного процента.
«Не переусердствуйте с солью, — продолжает рекомендовать Карина Магомедова. — Одна чайная ложка в день — это максимум. При этом отдавайте предпочтение йодированным вариантам».
Не забывайте, что сбалансированный рацион обязательно должен включать в себя овощи, фрукты, злаки, яйца или мясо, молочные жиры и качественные масла.
«В заключение представим примерный простой рацион, к которому стоит стремиться, — предлагает Карина Магомедова. — Итак, на завтрак съедаем омлет на оливковом масле с ломтиком сыра и огурцом. Перекусываем парой хлебцев и морковными палочками. Обедаем борщом с зеленью и гречкой со скумбрией. Перекусываем йогуртом с ложечкой варенья и яблоком. Завершаем день булгуром с салатом из помидора, огурца, перца и укропа».