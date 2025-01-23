Дагестан стал первым по правильности питания в России

Так, в стране потребляется на восемь процентов сахара в рационе и на три грамма соли в день больше, чем советуют врачи. И жирная пища в питании россиян превышает положенное значение — на десять процентов. При этом всего 14% жителей ежедневно потребляют по 400 рекомендуемых граммов овощей и фруктов.