Дадут ли годовую премию, если работник увольняется

— Если вы подаёте заявление об увольнении и отрабатываете день, когда ещё должна быть выплачена премия, вам обязаны выплатить поощрение вместе с расчётом, — говорит адвокат Ольга Айгензер. — Но порой годовые бонусы выплачивают в январе-феврале следующего года с учётом анализа результативности прошедшего периода. В этом случае всё сложнее. Не исключено, что действовать придётся через суд. Он может взыскать средства в вашу пользу, если вы выполнили все показатели, чтобы получить бонус, хоть и уволились до того, как был издан приказ о начислении премии.