Дадим жару холодам: как правильно париться в бане

Надо отметить, что издревле банная культура была характерна только для России и не так распространена за границей. Часто чужеземные путешественники отмечали, что в нашей стране не было ни одного города и крупной деревни, в которых бы не находились бани. И всегда они были забиты, даже выстраивались очереди. Люди шли туда для общения — баня вырабатывала дух общности. Поэтому не стоит удивляться, что чувство коллективизма у русских зарождалось еще в давние времена. Однозначно можно констатировать, что благодаря бане русский народ стал крепким духом и физически здоровым.