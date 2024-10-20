Дадим жару холодам: как правильно париться в бане

Парение в бане — это искусство, которое требует внимания к деталям. Оптимальная температура в парной составляет 60−90 градусов. Для новичков рекомендую начинать сеансы с 5−10 минут. Это позволит организму адаптироваться к новым условиям и избежать перегрева. Для тех, кто посещает баню впервые, важно подготовиться заранее. Обязательно возьмите с собой полотенце, тапочки, мыло и мятный отвар, чтобы освежиться после парения.
Заранее проверьте состояние здоровья: важно помнить, что баня противопоказана при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, повышенной температуре, а также некоторых кожных и хронических заболеваниях.
Париться следует в два-три захода: первый — для привыкания к жару, второй — для глубокого прогрева и третий — для расслабления. Обязательно делайте перерывы между заходами для восстановления сил.
Помните о гидратации: до похода в баню и после пейте чистую воду или травяной настой.
Как правильно париться в бане
Не забывайте и о банных аксессуарах: веники (лучше всего выбирать из березы или дуба) помогут улучшить кровообращение и расслабиться. Главное — слушайте свое тело и наслаждайтесь процессом.
Вход строго воспрещен
Посещать баню можно не всем. Туда ни в коем случае нельзя ходить людям с туберкулезом, недавно перенесшим инфаркт, с болезнью Боткина, с кожными и онкологическими заболеваниями, c хроническим бронхитом и эпилепсией, c тяжелой формой сахарного диабета.
А в чем же польза?
Баня полезна, если посещать ее по правилам. Она очищает потовые железы организма, что стимулирует выведение продуктов обмена веществ. Также легкие и сердечно-сосудистая системы организма начинают работать усиленно, из-за чего улучшается состояние органов дыхания.
Первым делом бассейн
Обычно в бане есть парная, душ и бассейн. Специалисты не советуют заходить в парную сухим: вначале надо намочить тело в душе или бассейне, чтобы прочистить поры кожи. Желательно поплавать, чтобы разогреть руки и ноги, — во время движений в воде заодно выйдет пот. Волосы лучше не мочить — в парной обязательно наденьте банную шапку.
С нижней полки
Париться надо по своему вкусу, но начинать обязательно с полки пониже, где меньше горячего воздуха — организм должен привыкнуть к жару, иначе может закружиться голова.
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Песочные часы помогут
Посещать баню лучше два раза в неделю. Новичкам не стоит находиться в парилке дольше 10 минут. Засечь время помогут песочные часы.
Добываем пар аккуратно
В парилке, добывая пар, надо плескать на камни кипятком или горячим настоем трав с маслами либо водой с квасом и пивом. Причем добавлять жидкость надо малыми порциями, в самый жар печки. Чтобы не обжечься волной раскаленного воздуха, необходимо выливать воду ковшом на длинной деревянной ручке.
Здесь русский дух
Надо отметить, что издревле банная культура была характерна только для России и не так распространена за границей. Часто чужеземные путешественники отмечали, что в нашей стране не было ни одного города и крупной деревни, в которых бы не находились бани. И всегда они были забиты, даже выстраивались очереди. Люди шли туда для общения — баня вырабатывала дух общности. Поэтому не стоит удивляться, что чувство коллективизма у русских зарождалось еще в давние времена. Однозначно можно констатировать, что благодаря бане русский народ стал крепким духом и физически здоровым.
Только сухой закон!
В парную нельзя идти, приняв «на грудь»: спиртные напитки и баня — несовместимые понятия. Алкоголь может навредить здоровью при высоких температурах.
Если забыли шапочку
В баню нужно надевать головной убор, чтобы не получить тепловой удар. В магазинах продаются банные войлочные шапки, которые стоят от 120 рублей. Если вы вдруг забыли шапку, то можно сделать чалму из вафельного полотенца.
Сначала легкий перекус
Перед посещением бани не стоит наедаться, чтобы не было тяжести в животе. Но при этом не рекомендуется ходить в парилку натощак, чтобы не случился обморок. Поэтому в самый раз легкий перекус — нежирное мясо с овощами или легкий молочный продукт.
Черным по белому
В России известно два способа топки бани: по-белому и по-черному. В первом случае в помещении с печью и углями устанавливалась труба, через которую удалялся дым от углей. В этом случае жар уходил быстрее из бани, но способ считался более безопасным. Во втором случае баня трубы не имела, поэтому угарный газ поднимался от печи и циркулировал в помещении. Поэтому после растопки в течение трех часов помещение проветривалось, а головешки и золу выносили на улицу. Такая баня хорошо набирала жар, но была не безопасной.
Спасала от чумы
Первые шалаши с установленным внутри чаном и с раскаленными камнями появились у жителей Северного Причерноморья в V веке. Люди тогда мылись регулярно, повторяя после посещения бани: «Как заново на свет народился». При этом пока в Европе — Франции, Италии, Испании и других странах — бушевали эпидемии холеры, чумы и дизентерии, «болезни грязных рук», в России люди спасались баней, поэтому смертность была меньше.
Как выбрать веник?
Важный аксессуар в бане — веник, который выполняет сразу несколько функций: он массирует тело, распаривает, выделяет аромат с полезными веществами. И выбирать веник нужно по своему вкусу.
- Березовый. Считается самым легким и приятным. Он хорошо впитывает влагу, но выходит из строя быстрее. Поэтому менять его придется часто. Цена: 250 рублей.
- Дубовый. Такой веник жестче, но при этом прочнее березового — служит дольше. Идеально подходит для высоких температур. Цена: 230 рублей.
- Эвкалиптовый. Чаще всего его выбирают из-за приятного аромата эквалипта, который благотворно влияет на здоровье. Его масла избавляют от простуды, успокаивают нервы, укрепляют иммунитет. Цена: 240 рублей.
- Полынный. Снимает боль, действуя как анальгетик, и проясняет память. Цена: 180 рублей.
- Ромашковый. Такой веник отлично успокаивает нервы и справляется с бессонницей, избавляет от головной боли. Также ромашка быстро заживляет раны и ожоги. Цена: 100 рублей.
- Смородиновый. Помогает бороться с осенней хандрой.
- Из душицы. Помогает при простудах и бронхитах и даже повышает аппетит. Цена: 170 рублей.
- Крапивный. Прекрасный лекарь для суставов, ревматизмов и болей в спине. Цена: 260 рублей.