Dabro рассказали, что работают над новым альбомом

Братья Засидкевичи из поп-дуэта Dabro заявили, что готовят новую пластинку. По словам артистов, в релиз войдут недавние синглы «Дальше — больше» и «Давай навсегда».
«Мы просто не смогли удержаться, мы планировали показать только альбом целиком, а когда появлялись песни, мы поняли, что нужно все-таки делиться песнями, пусть они живут», — поделились Dabro в эфире «Авторадио». Музыканты подчеркнули, что сами пишут музыку и слова и почти придумали новый трек «буквально сегодня утром».
Выход третьего по счету полноформатника группы запланирован на весну. Точной даты пока нет.
Ранее Засидкевичи рассказали, есть ли у них ревность друг к другу.