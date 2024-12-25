Dabro рассказали, что работают над новым альбомом

«Мы просто не смогли удержаться, мы планировали показать только альбом целиком, а когда появлялись песни, мы поняли, что нужно все-таки делиться песнями, пусть они живут», — поделились Dabro в эфире «Авторадио». Музыканты подчеркнули, что сами пишут музыку и слова и почти придумали новый трек «буквально сегодня утром».