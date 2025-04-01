Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цыпкин считает экранизации литературных произведений массовой тенденцией

Писатель также подчеркнул, что особый интерес сохраняется к советской литературе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Отечественный кинематограф активно экранизирует литературные произведения, скупая права на книги сразу после их выхода. Такое мнение в интервью ТАСС выразил писатель и сценарист Александр Цыпкин.

«Сегодня “пылесосят” все, что есть, пачками скупают права. Если что-то хорошее литературное появляется, сразу же к автору приходят кинематографисты и говорят: “Здравствуйте, мы хотим экранизировать”, — отметил он.

Цыпкин также подчеркнул, что особый интерес сохраняется к советской литературе. «С правами на дореволюционную классику все понятно — их уже не нужно приобретать. А вот в случае с произведениями советского периода — там люди ищут пути», — сказал писатель. В подтверждение своих слов он упомянул о скорой экранизации произведения братьев Стругацких и об уже вышедших сказках «Сто лет тому вперед» и «Волшебник Изумрудного города».

По его мнению, такую тенденцию можно назвать положительной. «Это здорово, потому что получается, что люди не зря старались, писали», — заключил Цыпкин.

Александр Цыпкин — российский писатель, сценарист и создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения». Автор книг «Интуиция. Burnt in the USSR» и «Гуднайт, Америка, о!». Среди спектаклей, которые были поставлены по сценариям Цыпкина, — «(Не) идеальный Че» режиссера Талгата Баталова (Театр Ермоловой) и «Интуиция» режиссеров Данила Чащина и народного артиста РФ Константина Хабенского (театр «Современник»).

Полный текст интервью будет опубликован в 13:00.