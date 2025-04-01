Цыпкин считает экранизации литературных произведений массовой тенденцией

Цыпкин также подчеркнул, что особый интерес сохраняется к советской литературе. «С правами на дореволюционную классику все понятно — их уже не нужно приобретать. А вот в случае с произведениями советского периода — там люди ищут пути», — сказал писатель. В подтверждение своих слов он упомянул о скорой экранизации произведения братьев Стругацких и об уже вышедших сказках «Сто лет тому вперед» и «Волшебник Изумрудного города».