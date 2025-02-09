Цветы зла: мифы и правда о человеческом нарциссизме

Самый расхожий тезис о нарциссах звучит примерно так: эти чертовски обаятельные люди относятся к «темный триаде», рассчитывать на них нельзя: подведут и бросят в самый неподходящий момент. На «антидот»-тренингах рассказывают, что все избранницы этих ловеласов обязательно проходят через девять кругов нарциссического насилия, где завершающим аккордом является «утилизация» — внезапный разрыв по инициативе партнера. До этого, впрочем, тоже много интересного: «разведка», «обольщение» с игрой в родственные души, с киношной романтикой, «эмоциональные качели» — это когда жертву то приближают и налаживают душевный контакт, то отдаляют без объяснения причины, «сахарное шоу» — когда тебя возносят на пьедестал, говорят комплименты, одаривают подарками. Потом еще будет «закручивание гаек», «ледяной душ», «соковыжималка» и «пляска на костях». Не хватает только техасской резни бензопилой, но такой талантливый парень или девушка, наверное, что-нибудь придумает и в этом направлении…