Цветы зла: мифы и правда о человеческом нарциссизме

Психологическая группа с «жизнелюбивым» названием «Я не жертва» готова к труду и обороне без перерывов на ужин и сон, ведь здесь собираются пострадавшие. Цель у этого собрания, как и множества подобных, по большому счету одна — вывести клиенток на полный «не-контакт» с бывшим супругом, партнером или родственником. Спрашиваю робко: «А если есть общие дети или, например, бизнес, приятельские отношения можно сохранять?» Ведущая Алена А. отрезает:
— Дарья, нет! Только «не-контакт»! Исход любой дружбы с нарциссом — «пляска на костях». Если есть общие дети, используйте тактику «серого камня» или «вежливого попугая». Особенно если пришлет «летучих обезьян»…
На этом абзаце человек со стороны должен бы прыснуть со смеху, но девушкам совсем не весело. Они лечатся от посттравматических расстройств и психосоматических заболеваний, страдают бессонницей, подсчитывают, сколько дней продержались без слез, обмениваются контактами докторов, выписывающих антидепрессанты, то есть испытывают самую настоящую душевную боль…
От «сахарного шоу» до «утилизации»
Самый расхожий тезис о нарциссах звучит примерно так: эти чертовски обаятельные люди относятся к «темный триаде», рассчитывать на них нельзя: подведут и бросят в самый неподходящий момент. На «антидот»-тренингах рассказывают, что все избранницы этих ловеласов обязательно проходят через девять кругов нарциссического насилия, где завершающим аккордом является «утилизация» — внезапный разрыв по инициативе партнера. До этого, впрочем, тоже много интересного: «разведка», «обольщение» с игрой в родственные души, с киношной романтикой, «эмоциональные качели» — это когда жертву то приближают и налаживают душевный контакт, то отдаляют без объяснения причины, «сахарное шоу» — когда тебя возносят на пьедестал, говорят комплименты, одаривают подарками. Потом еще будет «закручивание гаек», «ледяной душ», «соковыжималка» и «пляска на костях». Не хватает только техасской резни бензопилой, но такой талантливый парень или девушка, наверное, что-нибудь придумает и в этом направлении…
Признаки «синдрома жертвы» и как от него избавиться с помощью одного вопроса
По мнению психолога и сексолога Ильи Шабшина, «расписания» подобного рода позаимствованы из какой-то иностранной книжки для пикаперов, а заниматься нездоровыми манипуляциями могут как нарциссы, так и любые другие характерологические типы.
— Нарцисс может действовать схожим образом, но это вовсе не означает, что он с самого начала продумывал злостную многоходовочку, — поясняет собеседник. — Личности с нарциссическим радикалом остро нуждаются в принятии и восхищении, неслучайно одна из популярных книг на эту тему называется «Хрупкие люди». Да, они умеют создавать привлекательный «фасад», но чувствуют внутри невероятную пустоту и одиночество. Если их не хвалят, значит, им перекрыли кислород. Тогда нарцисс начинает чувствовать свою уязвимость, и этот гнев он направляет на самого близкого человека.
Эксперт Илья Шабшин подтверждает, что стабильные супружеские и дружеские отношения у нарциссов, как правило, не складываются. Ведь «розовые очки» характерны только на стадии зарождения интереса, а когда эйфория проходит, люди со здоровой самооценкой стремятся к большей искренности и доверительности, но нарцисс склонен видеть в этом обиду.
Вы просто ресурс
Татьяне, назовем нашу первую героиню так, еще «повезло» — ее главный урон от пребывания в объятиях обеспеченного «нарца» свелся к девственной пустоте в трудовой книжке и полному отсутствию друзей.
— Работать он мне не разрешал, подруг моих на дух не переносил, постепенно они и звонить перестали, и заходить, — жалуется она.
Впрочем, на фоне других участниц терапевтической группы «Я не жертва» ее беда — сущий пустяк. «Нарциссы» вообще любят погорячее. Выгнать, например, в исподнем в морозную ночь, а телефон выбросить в мусоропровод. Высадить из машины в горах Непала и скрыться в туманной дали. Добирайся, мол, как знаешь, раз меня обидела. Бывают истории на грани криминала: «Приревновал, толкнул на пол, стал бить ногами и таскать за волосы». Или за гранью — в порыве недовольства своей девушкой «нарц» выпроводил ее из окна с пятого этажа.
— Она выжила, но, конечно, осталась инвалидом. А его не посадили только потому, что свидетелей не было, — делится сестра этого Отелло.
Теперь полупарализованная девушка требует с рассказчицы денег на лечение, хотя ей бы к прокурору…
— Искра, буря, безумие, эйфория, дофаминовый шторм. Вы влюблены и свято убеждены во взаимности. Это уже потом начинаются «первые звоночки», когда вы замечаете, что в ваших отношениях что-то идет не так, хотя в целом все выглядит невинно, — описывает психологическое состояние жертв Алена А.
— Большинство нарциссов обаятельны и харизматичны, — подхватывает другая специалистка по «цветам зла» Вероника. — От них исходит буквально магнетическое притяжение, эдакая смесь ложной невинности и соблазнительного очарования, доброты и вместе с тем несдержанности. И все это только с одной целью — получить нарциссическое «топливо». Под топливом подразумевается все, что вы можете дать нарциссу: внимание, заботу, жилплощадь, деньги.
Бежать со всех ног
На просторах Рунета можно встретить массу каналов, где вам подробно готовы рассказать, кто такие нарциссы, перечислив характерные черты, однако разобраться, кем человек является на самом деле, может только специалист, поскольку помимо «нарциссов» есть еще схожий тип личности.
Психолог, мастер НЛП Сергей Алхутов призывает не путать нарциссов и психопатов. Склонность к насилию присуща вторым, и тут, действительно, нужно бежать от человека.
— Нарцисс — это человек, которому в детстве не дали почувствовать себя собой. Он должен был учиться на пятерки, быть лучше, чем сын соседки, и необходимость заслуживать родительскую любовь сформировало в нем ложное «я». На уровне подсознания нарциссу стыдно за то, какой он маленький и несчастный, — поясняет эксперт. — Психопат, — продолжает Сергей Алхутов, — ищет могущества. Он стремится «уделать» всех вокруг. Именно эти ребята побегут грабить магазин, драться стенка на стенку. Психопатом управляет ярость, нарциссом — стыд и жгучее чувство зависти.
Чтобы отличить, связались ли вы с нарциссом или с психопатом, эксперты предлагают задать себе простой вопрос: «Что я чувствую?» Если в последнее время вас гложет обида по поводу более успешных коллег и знакомых, раздражение по поводу богатых, наделенных связями людей, значит, вы под «обаянием» нарцисса. Если все-таки угораздило нарваться на психопата, вы чувствуете страх.
— Главный признак, что вы «влипли» в отношения с нарциссом, в том, что вы от него эмоционально зависимы и испытываете вину, которую он вам обязательно постарается навязать: он доволен — вы счастливы, он недоволен — вы плохо поступили, он-то ведь замечательный, — поясняет Илья Шабшин.
Поле деятельности врача
Специалисты сходятся в том, что нарциссизм представляет собой комплекс сложных личностных расстройств. А чтобы его диагностировать, недостаточно быть просто психологом, это поле деятельности врача-психотерапевта и психиатра.
— Диагностика себя и окружающих по роликам и групповым чатам — это примитивизация. Таким образом мы просто наклеиваем ярлыки и делаем ложные выводы, — считает Илья Шабшин.
По мнению эксперта, популяризация специализированных терминов — устойчивый тренд последних десятилетий. С одной стороны, он неплох, какой-никакой, а ликбез. С другой — довольно глуп, ведь изначальный смысл понятий искажается.
— Классический случай профанизации научной терминологии — популярность понятий «экстраверт» и «интроверт», разработанных Карлом Юнгом. Если вы спросите любого прохожего, чем они отличается, вам сразу же скажут, что экстраверт любит общаться, а интроверт нет. На самом деле любят общаться все, просто интроверт быстро истощается, — поясняет Илья Шабшин.
Что же касается нарциссов, то их «инферно» сильно преувеличено народной молвой. Работать с ними в команде, общаться, дружить и даже заводить любовные связи можно, но с некоторыми оговорками.
— Все зависит от степени нарциссизма, — поясняет психолог, гештальт-терапевт Елена Базунова, — нарциссческое расстройство личности (НРЛ) диагностируют психиатры, и это очень серьезно, а нарциссические черты той или иной степени выраженности присущи любому человеку — всякому неприятно, когда его стыдят, и приятно, когда хвалят. Люди с нарциссическими чертами стараются заслужить похвалу, и их просто нужно вовремя погладить по головке. С теми, кто страдает НРЛ, иметь дело очень сложно — настоящим нарциссам настолько невыносимо сталкиваться с собственным стыдом, что они заранее возносят себя на пьедестал, норовят подавить и принизить.
Психологи соглашаются и в том, что нарциссы не могут по-настоящему любить, но могут заботиться. Потребность быть лучшими во всем побуждает, например, быть опекающим родителем, создавать «фасад» самой счастливой семьи. А в некоторых профессиональных сферах нарциссы просто незаменимы — они лучшие актеры и художники, мастера презентаций, пиарщики. Кстати, они отличные бизнесмены, под чьим началом, правда, работается нелегко. В Нью-Йорке ходит шутка про то, что невероятный эгоизм Дональда Трампа можно сравнить по размеру с небоскребом, который он построил.
Этноспецифическое расстройство
Некоторые социологи, впрочем, относят нарциссизм к этноспецифическим расстройствам, характерным в большей мере для западного индивидуалистического общества, тогда как в более традиционных, коллективистских обществах, например на Дальнем Востоке, в Китае или на Тайване, быть тем ефрейтором, что идет не в ногу, просто невозможно…
— Гипотетический китайский нарцисс — это самый лучший пошивщик на фабрике, а советский — это стахановец, образцовый бригадир, выполняющий план двух пятилеток за два года, — соглашается Сергей Алхутов. — Если в индивидуалистическом обществе нарцисс грандиозен сам по себе, то в коллективистском — он лучший в своей команде.
КСТАТИ.
Профессионалы почти не используют термин «нарциссизм». Они говорят «нарциссический радикал» или «нарциссическое расширение». Но и для постановки такого «диагноза» необходима консультация психиатра. Если вам все-таки хочется определить «на глазок», не нарцисс ли ваш друг, коллега или сосед, составьте долгосрочную картину поведения. При этом должны проявляться как минимум пять признаков: раздутое чувство собственной значимости и талантов, фантазии о собственной привлекательности в глазах противоположного пола, вечный поиск «идеальной любви», высокомерие, убежденность, что окружающие завидуют.
В ТЕМУ.
Групповой нарциссизм (или коллективный нарциссизм) — феномен, при котором индивиды преувеличивают позитивный образ и важность группы, к которой принадлежат. В то время как классическое определение нарциссизма фокусируется на личности, групповой нарциссизм утверждает, что у него может быть подобное чрезмерно высокое мнение о группе, а также, что группа может функционировать как нарциссическая сущность.
Первым, кто начал исследовать такое понятие, как нарциссизм, и применил его в психологии, был Зигмунд Фрейд. Он формулирует понятие нарциссизма в рамках своей теории либидо. В своих многочисленных работах он анализировал это свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюбленности. Наиболее подробно он осветил этот вопрос в 1914 году в своей работе «К введению в нарциссизм». Процесс перехода от индивидуального нарциссизма к групповому описал немецкий психолог Эрих Фромм в работах «Бегство от свободы» и «Анатомия человеческой деструктивности». Он доказал, что групповая нарциссическая энергия полезна для сохранения идентичности страт и наций, однако коллективный нарциссизм присущ сектам и тоталитарным партийным организациям.