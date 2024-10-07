Цветущий яд. Эксперт назвал растения, которых не должно быть в спальне

"Очень важно, прежде чем приносить новое растение в дом, изучить все его свойства и понять, к чему может привести его нахождение в вашей квартире, — говорит он. — Например, карликовые хризантемы, которые на первый взгляд являются украшением дома, могут вызывать аллергические реакции: от раздражения на коже до проблем с дыханием.