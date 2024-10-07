Цветущий яд. Эксперт назвал растения, которых не должно быть в спальне

С началом отопительного сезона в жилых помещениях меняется микроклимат. Многие из нас обзаводятся комнатными растениями. Они поглощают пыль и углекислый газ, способствуют увлажнению воздуха, снимают стресс и улучшают самочувствие.
Но есть растения, которых следует избегать в доме и особенно в спальне, поскольку в ней мы проводим значительную часть своей жизни. О них рассказывает ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета и преподаватель биологии Политехнической школы Никита Кифель.
Отравление можно заметить не сразу
"Очень важно, прежде чем приносить новое растение в дом, изучить все его свойства и понять, к чему может привести его нахождение в вашей квартире, — говорит он. — Например, карликовые хризантемы, которые на первый взгляд являются украшением дома, могут вызывать аллергические реакции: от раздражения на коже до проблем с дыханием.
Такое растение, как монстера, содержит ядовитый сок. Он может вызвать отёк гортани и слизистой оболочки рта. Если растение не трогать, то вреда не будет, но вот питомцы или маленькие дети, которые решат пожевать его побеги, могут пострадать".
Ещё одним довольно популярным, но небезопасным домашним растением является диффенбахия. Сок в её листьях при попадании на человеческую кожу способен вызвать ожог. А если он окажется во рту ребенка или питомца, то может привести к аллергическому отёку слизистой. Для животных же контакт с диффенбахией чреват даже летальным исходом.
Подальше от питомцев и детей
Другой нежелательный гость в нашем доме — филодендрон. Его сок содержит оксолат кальция. Это кальциевая соль щавелевой кислоты белого цвета, используемая при производстве керамической глазури. Если вещество проглотить, оно может вызвать язвы и онемение. А при употреблении внутрь большой порции — также привести к смерти.
«Подальше от домашних питомцев и детей стоит держать и олеандр. Он содержит сердечные гликозиды — группу фитохимических веществ, которые используются для лечения сердечной недостаточности. Дело в том, что олеандр полностью ядовит, это связано с содержанием в них олеандрина, корнерина и других сердечных гликозидов», — предупреждает Никита Кифель.
Эксперт отмечает, что сок этого растения, употреблённый внутрь, вызывает сильные колики у людей и животных, рвоту и диарею, а затем приводит к серьезным проблемам в деятельности сердца и центральной нервной системы. Причём ядовитыми являются все части олеандра.