Цветущая саванна: климат Аравии 400 лет назад радикально отличался от нынешнего

Команда извлекла керны осадочных пород из глубоководного бассейна в заливе Акаба (Красное море) с помощью дистанционно управляемого аппарата. Анализ показал, что около 200 лет назад осадков выпадало вдвое больше, чем сейчас, а 400 лет назад — в пять раз больше осадков, что указывает на ливни экстремальной силы.