Цвет добавит изысканности: Мужчинам раскрыли, как выбрать лучший бриллиант для второй половины

Для привлечения внимания к образу весной можно выбрать интересную огранку украшения. По словам эксперта, в этом сезоне популярны природные мотивы, геометрические формы и имитации цепного плетения. Ювелир заверила, что цветовая палитра украшений может быть разнообразной: от белого и жёлтого золота до серебра или платины, при этом цвета можно миксовать.