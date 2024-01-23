Current Biology: найден жук, в сутках которого 48 часов

Для людей естественно и привычно укладывать свое существование в цикл длиной 24 часа. Иногда, особенно в юности, возможны перекосы, например, полное отсутствие ночного сна, но с возрастом большинство из нас приходит к выводу, что 24 — это такая норма, заходить за которую нежелательно. Однако этот неписаный постулат опровергает как минимум одно насекомое: недавно ученые нашли жука, которому нам остается только завидовать, — в его сутках 48 часов.

В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, энтомологи из Калифорнийского университета Дэвиса описали жуков, которые живут не по стандартным 24-часовым циркадным ритмам. Это крупные черные жуки, известные как Holotrichia parallela, вид скарабеев. И, судя по всему, за внутренний ритм у них отвечают половые гормоны, которые заставляют насекомых жить наперекор всем правилам. Это актуально, во всяком случае, для самок.

Как установили исследователи, каждую вторую ночь самки Holotrichia parallela выбираются из своих убежищ, поднимаются на растения и начинают выделять феромоны, чтобы привлечь самцов. Но как реагируют на эти сигналы самцы?

Чтобы понять, как все это работает, энтомологи идентифицировали рецепторы половых феромонов жука, отследили их активность, а заодно проверили реакцию жуков на вещества, которые выделяют растения. Выяснилось, что рецепторы одинаково реагировали на L-изолейцин и на L-линалоол, но, когда эти два «парфюма» объединялись, заинтересованность самцов возрастала в разы, с той самой цикличностью в 48 часов. А на летучие вещества растений жуки с такой цикличностью не реагировали.

Также энтомологи нашли ген рецептора, который реагирует на феромон, и измерили его транскрипцию, особенное внимание уделив тем самым 48 часам. Выяснилось, что в «ночь свиданий» синтез этого гена оказался выше, чем в остальные дни. То есть способность самца Holotrichia parallela обнаруживать женский феромон действительно зависит от 48-часового цикла.

Результаты исследования сбили ученых с толку, потому что биологические циклы обычно синхронизируются с внешними сигналами окружающей среды (например, со светом или температурой). Но не существует известных естественных циклов, которые бы придерживались 48 часов. И по какому принципу жуки понимают, что настала «ночь любви», науке пока неизвестно.