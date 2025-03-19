PIAB вместо ЦРУ: Дональд Трамп сделал ставку на президентский «орден»

В тени Белого дома — история PIAB
После масштабной чистки в ФБР и ЦРУ президент США Дональд Трамп решил сделать ставку на другую спецслужбу. В Белом Доме есть еще один орган, отвечающий за формирование политики Вашингтона в области шпионажа. Раньше это ведомство почти всегда было в тени — речь идет о консультативном совете по разведке при президенте США PIAB (President’s Intelligence Advisory Board). Он создан в 1956 году при президенте Дуайте Эйзенхауэре, но свое современное название получил уже при Джордже Буше-младшем.
Совет является консультативным органом при исполнительном офисе президента США — аппарате Белого дома, хозяин которого лично определяет состав PIAB. Его миссия — давать американскому президенту советы и рекомендации по сбору разведданных, а также их анализу и оценке. Члены PIAB имеют допуск к секретной информации и могут проводить ревизию деятельности спецслужб от имени главы государства.
Иными словами, совет фактически определяет видение политики США в области разведки и контрразведки, и имеет значительное влияние на решения американских президентов в этой сфере. Большая часть работы PIAB засекречена, но один из эпизодов деятельности совета дает представление о его могуществе и воздействии на спецслужбы Соединенных штатов.
Эксперимент ЦРУ
В середине 1970-х годов американские неоконсерваторы критиковали власти США за политику разрядки в отношениях с СССР, обвиняя ЦРУ в систематической недооценке ядерного потенциала Москвы. В возобновлении гонки вооружений был прямой интерес «ястребиной» части американского глубинного государства — «теневого правительства» элиты США, которое непублично согласовывает и координирует политику Вашингтона.
В 1976 году при директоре ЦРУ Джордже Буше-старшем был проведен эксперимент под эгидой PIAB. Группа из 16 внешних консультантов, привлеченных советом, подготовила свой анализ строго засекреченных данных американского разведсообщества о советских стратегических силах и средствах.
Паникерские выводы команды PIAB подорвали политику разоружения президента Джимми Картера и стали обоснованием для стремительного роста военных расходов США, когда Рональд Рейган пришел в Овальный кабинет и неоконы начали диктовать курс американской политики. Это иллюстрация возможностей PIAB влиять на решения Белого дома.
Трамп изменил подходы к формированию совета. В свой второй срок в качестве главы государства он собрал в нем своих самых доверенных людей.
Состав PIAB
11 февраля этого года президент США огласил состав членов PIAB, в который вошли «заслуженные и надежные патриоты». В заявлении отмечалось, что совет будет следить за тем, чтобы американские спецслужбы работали над выполнением программы Трампа под названием «Америка прежде всего».
Так, председателем PIAB стал Девин Нуньес — глава медиа-корпорации TMTG (Trump Media & Technology Group), основанной Трампом. TMTG отвечает за агитацию в поддержку президента США и управляет социальной сетью Truth Social, которая популярна среди трампистов. По состоянию на январь этого года, Truth имела свыше 6,3 млн активных пользователей.
В первый президентский срок Трампа Нуньес был председателем Постоянного специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. В этой роли конгрессмен продемонстрировал свою преданность Трампу, когда в 2018 году начал расследование в отношении ФБР по обвинению в заговоре против главы государства. Тогда бюро расследовало связь между избранием Трампа и якобы российским вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году.
Второй номер в составе PIAB — главный юрисконсульт TMTG Скотт Глейб. Ранее он работал руководителем аппарата спецкомитета по разведке под началом Нуньеса, то есть его «правой рукой».
Семейные узы
Третий член совета — Амариллис Кеннеди, бывшая шпион-нелегал ЦРУ. Ранее ее рассматривали на должность заместителя Рэтклиффа в агентстве.
Амариллис приходится невесткой министру здравоохранения США Роберту Кеннеди-младшему. В 1960-х годах его отец — сенатор Роберт Кеннеди-старший и дядя — 35-й американский президент Джон Кеннеди был убиты при таинственных обстоятельствах. Трамп пообещал рассекретить и предать огласке материалы, связанные с гибелью членов семьи Кеннеди.
В PIAB также вошла Кэти Миллер, которая в прошлом работала пресс-секретарем бывшего вице-президента США Майкла Пенса. Она замужем за Стивеном Миллером — заместителем главы аппарата Белого дома по вопросам политики и советником американского президента по внутренней безопасности.
В 2020 году Миллеры сочетались браком в ныне закрытой гостинице Trump International Hotel в Вашингтоне. Этот отель принадлежал действующему президенту США, который лично присутствовал на свадьбе.
В первый срок Трампа Стивен Миллер был его главным спичрайтером и старшим советником — вместе с зятем президента Джаредом Кушнером. Миллер считается одним из самых влиятельных политических стратегов Трампа.
Китайская угроза
Четвертый номер в списке советников PIAB — полковник запаса Армии США и экс-член Палаты представителей Брэд Венструп. Конгрессмен-республиканец входил в спецкомитет по разведке во главе с Нуньесом, а также был председателем Специального подкомитета по пандемии коронавируса при Комитете по надзору за деятельностью государственных органов.
В декабре прошлого года этот подкомитет опубликовал итоговый отчет двухлетнего расследования Венструпа о происхождении инфекции COVID-19. Во многом доклад основывался на показаниях Рэтклиффа, который в 2020 году был директором нацразведки США.
Конгрессмены пришли к выводу, что пандемия возникла не естественным образом, а в результате утечки из Уханьского института вирусологии в Китае. Через американские организации эта лаборатория получала средства из бюджета США на модификацию коронавирусов.
Еще один сторонник жесткой политики в отношении Пекина в составе PIAB — экс-советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен. При нем были достигнуты так называемые «Авраамовы соглашения» о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном при посредничестве Вашингтона. О’Брайен является самым близким к Трампу мормоном — последователем Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Россия не в приоритете
Хотя PIAB обязан своим возникновением Холодной войне и противостоянию с СССР, впервые за почти 70 лет в его составе не нашлось места специалистам по России. Остальные шестеро советников либо занимали должности в первой администрации Трампа, либо связаны с близкими ему бизнес-кругами.
Так, Райнс Прибус некоторое время возглавлял аппарат Белого дома в первой администрации Трампа, а Сандер Гербер входил в главную консультативную группу при директоре нацразведки. Уэйн Берман отвечает за связи с госорганами в инвестиционной компании Blackstone Group и входил в избирательные штабы Республиканской партии США на президентских выборах в 2000, 2004, 2008 и 2016 годах.
Инвестор Джереми Кац — единственный из нового состава PIAB, кто уже был членом совета — в первый срок Трампа он занимал должность заместителя директора Национального экономического совета в управлении разработки политики исполнительного офиса президента США.
Томас Хикс — еще один инвестор — входил в Американскую комиссию по военным мемориалам в первой администрации Трампа, а Джошуа Лобел занимается инвестициями в технологические стартапы военного и разведывательного назначения.
«Трамп прежде всего»
Под лозунгом «Америка прежде всего» Трамп назначил советников PIAB исходя из их личной преданности. Похоже, что это теперь основной критерий отбора на руководящие должности в федеральных органах США.
Председательство Нуньеса и присутствие Глейба вторым в списке членов совета говорит о нацеленности PIAB не только проводить ревизии деятельности американских спецслужб, но и внедрять через них трампистскую повестку и пропаганду как в США, так и в странах, которые администрация Трампа может счесть нужными.
Вполне вероятно, что взамен глобальной агитации в поддержку крайних форм либеральной демократии, которая культивировалась при Байдене, мы увидим, как Белый дом пытается использовать американское разведсообщество для достижения своих целей в Канаде, Мексике, а также в странах Карибского бассейна и Латинской Америки — например, в Бразилии, где в этом году планируется провести очередной саммит БРИКС.
Администрация Трампа воспринимает это международное объединение как «инструмент влияния» Китая, объявленного главным соперником Вашингтона и основной целью спецслужб США.
Таким образом, советы и рекомендации PIAB будут сосредотачивать усилия американского разведсообщества на этих направлениях, неукоснительно следуя воле 47-го президента США.
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