PIAB вместо ЦРУ: Дональд Трамп сделал ставку на президентский «орден»

После масштабной чистки в ФБР и ЦРУ президент США Дональд Трамп решил сделать ставку на другую спецслужбу. В Белом Доме есть еще один орган, отвечающий за формирование политики Вашингтона в области шпионажа. Раньше это ведомство почти всегда было в тени — речь идет о консультативном совете по разведке при президенте США PIAB (President’s Intelligence Advisory Board). Он создан в 1956 году при президенте Дуайте Эйзенхауэре, но свое современное название получил уже при Джордже Буше-младшем.