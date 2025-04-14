ЦРУ рассказало, чем закончилась встреча советских солдат с НЛО

Советские солдаты могли погибнуть из-за контакта с инопланетянами. Соответствующая информация была опубликована в украинской прессе в 1993 году. На статью в газете ссылается в своем отчете ЦРУ.
— Если досье КГБ соответствует действительности, то это крайне угрожающий случай. У инопланетян такое оружие и технологии, которые превосходят все наши предположения. Они могут постоять за себя, если на них нападут, — говорится в документе.
Советским войскам якобы удалось сбить НЛО в небе над Сибирью с помощью ракеты «земля — воздух». Объект упал на землю, после чего к нему пришла группа военнослужащих. После контакта с инопланетянами 23 человека превратились в камень. Рассказ о случившемся получен от выживших. В ЦРУ утверждают, что окаменевшие солдаты и сами обломки космического корабля были перевезены в Москву, где их изучали в секретном НИИ.
И хотя у ЦРУ публикация в украинских СМИ вызывает беспокойство, реальных доказательств существования внеземных цивилизаций нет. Предприниматель Илон Маск, отвечая на вопрос о существовании инопланетян, привел в пример опыт своей работы.
При этом он не исключил, что при колонизации Марса мы можем найти остатки погибших инопланетных цивилизаций.