ЦРУ рассказало, чем закончилась встреча советских солдат с НЛО

Советским войскам якобы удалось сбить НЛО в небе над Сибирью с помощью ракеты «земля — воздух». Объект упал на землю, после чего к нему пришла группа военнослужащих. После контакта с инопланетянами 23 человека превратились в камень. Рассказ о случившемся получен от выживших. В ЦРУ утверждают, что окаменевшие солдаты и сами обломки космического корабля были перевезены в Москву, где их изучали в секретном НИИ.