Correio da Manh: в Португалии из-за побега хомяков задерживается рейс

Отмечается, что ранее пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании TAP Portugal прилетел из Лиссабона в город Понта-Делгада на Азорских островах. В багажном отделении доставляли животных для местного зоомагазина — хорьков, птиц и более сотни хомяков. По прилете на архипелаг во вторник, 12 ноября, грузчики обнаружили, что клетки с хомяками повреждены, а сами грызуны на свободе. В результате спустя четыре дня самолет все еще находится в Понта-Делгаде и не может вернуться в португальскую столицу. Присутствие хомяков в багажном отделении может угрожать состоянию электрокабелей, которые они могут погрызть, поставив под угрозу запланированный перелет на континент.