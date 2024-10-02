Coldplay за миллион: в Индии раскупленные билеты перепродают по завышенным ценам

Поклонники, с нетерпением ожидавшие возвращения Coldplay в Индию, были шокированы, обнаружив, что мгновенно раскупленные билеты на концерт группы в Мумбае перепродают «с рук» по невероятно завышенной цене.
Официальный поставщик билетов BookMyShow (BMS) начал продажу билетов 22 сентября в 12 часов по местному времени. Тогда их стоимость составляла от 2500 до 35 000 рупий (~ 2800−40000 рублей).
Сообщается, что билеты были распроданы в течение нескольких минут, после чего их мгновенно выставили на другие платформы по завышенной цене до 960 000 рупий (~ 1 млн рублей), что вызвало недовольство по поводу процесса продажи билетов.
В связи с этим, 30 сентября 2024 года основатель и генеральный директор BookMyShow Ашиш Хемджарани был вызван в отдел по борьбе с экономическими преступлениями местной полиции для допроса по поводу предполагаемого «черного маркетинга».
Примерно в это же время представители BookMyShow опубликовали в социальных сетях заявление, в котором говорилось, что поставщик «не имеет никакого отношения» к перепродаже билетов, а также к третьим лицам, что занимаются незаконной деятельностью.
В настоящее время неизвестно, будет ли проведена перепродажа билетов с верификацией пользователей.
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