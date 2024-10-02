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Coldplay за миллион: в Индии раскупленные билеты перепродают по завышенным ценам

Билеты на предстоящий концерт популярной британской группы Coldplay были куплены у официального поставщика за считанные минуты, а после — выставлены на сайты продажи «с рук» по завышенным ценам.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2023

Поклонники, с нетерпением ожидавшие возвращения Coldplay в Индию, были шокированы, обнаружив, что мгновенно раскупленные билеты на концерт группы в Мумбае перепродают «с рук» по невероятно завышенной цене.

Официальный поставщик билетов BookMyShow (BMS) начал продажу билетов 22 сентября в 12 часов по местному времени. Тогда их стоимость составляла от 2500 до 35 000 рупий (~ 2800−40000 рублей).

Сообщается, что билеты были распроданы в течение нескольких минут, после чего их мгновенно выставили на другие платформы по завышенной цене до 960 000 рупий (~ 1 млн рублей), что вызвало недовольство по поводу процесса продажи билетов.

В связи с этим, 30 сентября 2024 года основатель и генеральный директор BookMyShow Ашиш Хемджарани был вызван в отдел по борьбе с экономическими преступлениями местной полиции для допроса по поводу предполагаемого «черного маркетинга».

Примерно в это же время представители BookMyShow опубликовали в социальных сетях заявление, в котором говорилось, что поставщик «не имеет никакого отношения» к перепродаже билетов, а также к третьим лицам, что занимаются незаконной деятельностью.

В настоящее время неизвестно, будет ли проведена перепродажа билетов с верификацией пользователей.

Ранее рассказывали,что Кайли Миноуг анонсировала крупнейший тур за десятилетие.