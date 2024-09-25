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Coca-Cola решила снять с производства напиток с «пряным» вкусом

Компания Coca-Cola снимает с производства новый вкус «пряный», который был запущен всего шесть месяцев назад. Об этом сообщает CNN. Напиток сочетал в себе пряности с малиновым вкусом.

Источник: Reuters

«В рамках этой стратегии мы планируем постепенно отказаться от Coca-Cola Spiced, чтобы представить новый захватывающий вкус в 2025 году», — цитирует CNN представителя компании.

По данным издания, Coca-Cola презентовала «пряный» вкус как один из новых постоянных. О причинах снятия его с производства в компании не сообщают.

Coca-Cola заявила об уходе с российского рынка в 2022 году. При этом в 2023 году продукция под брендом компании, по данным сервиса «Продажи.рф», находилась в числе лидеров продаж.