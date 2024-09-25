Coca-Cola решила снять с производства напиток с «пряным» вкусом

«В рамках этой стратегии мы планируем постепенно отказаться от Coca-Cola Spiced, чтобы представить новый захватывающий вкус в 2025 году», — цитирует CNN представителя компании.
По данным издания, Coca-Cola презентовала «пряный» вкус как один из новых постоянных. О причинах снятия его с производства в компании не сообщают.
Coca-Cola заявила об уходе с российского рынка в 2022 году. При этом в 2023 году продукция под брендом компании, по данным сервиса «Продажи.рф», находилась в числе лидеров продаж.