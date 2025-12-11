МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В западной разведке признали, что помогают Киеву с ударами по нефтяной инфраструктуре в России, сообщает телеканал CNN.
Россия ранее решительно осудила теракты Киева против инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призвав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. Как писал журнал National Interest, теракты ВСУ в акватории Новороссийска лишь повысили мировую стоимость энергоресурсов, в то время как Россия быстро оправилась от них.
«Украина получает дополнительную поддержку в этой кампании по мере необходимости и цель этих атак в том, чтобы они имели последствия. Международные нефтяные рынки могут пережить это», — говорится в публикации на сайте CNN со ссылкой на источник в западной разведке.
По данным консорциума, ночью 29 ноября в акватории морского терминала КТК произошло целенаправленное террористическое нападение с использованием безэкипажных катеров. В результате атаки значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2, и его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной. МИД Казахстана выразил протест в связи с этой атакой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 декабря заявил, что считает очевидным фактом причастность Киева к атаке на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — РФ (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), структуры Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.