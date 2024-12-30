CNN: в Чили нашли пропавшие год назад часы Rolex Киану Ривза

Полиция Чили сообщила об обнаружении трех часов, принадлежавших актёру Киану Ривзу, в том числе и Rolex стоимостью 9000 долларов. Эти предметы были украдены из его дома в Лос-Анджелесе в конце 2023 года, сообщает CNN.
Так, часы Rolex Submariner, с выгравированной надписью «2021, JW4, спасибо, The John Wick Five», были найдены в результате полицейской операции в восточной части Сантьяго. Эта операция проводилась в рамках расследования серии местных ограблений.
В 2021 году Киану Ривз подарил такие часы каскадерам, с которыми работал над фильмом «Джон Уик 4». Согласно данным сайта Rolex, стоимость часов составляет порядка 9000 долларов (около девяти миллионов рублей).
Чилийские власти сотрудничают с представителями США для дальнейшего расследования этого дела. По факту кражи арестован 21-летний мужчина.
Напомни, в декабре прошлого года в дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе ворвались грабители в лыжных масках и успели скрыться до приезда полицейских. Грабители забрали из дома звезды Голливуда огнестрельное оружие, после чего скрылись. Самого Ривза в этот момент там не было.