CNN: в Чили нашли пропавшие год назад часы Rolex Киану Ривза

Напомни, в декабре прошлого года в дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе ворвались грабители в лыжных масках и успели скрыться до приезда полицейских. Грабители забрали из дома звезды Голливуда огнестрельное оружие, после чего скрылись. Самого Ривза в этот момент там не было.