CNN: стрелявший в Вашингтоне получил убежище в США весной 2025 года

Два нацгвардейца и сам нападавший получили ранения и были госпитализированы. Президент США Дональд Трамп, который находится во Флориде, заявил, что бойцы нацгвардии находятся в тяжелом состоянии. Позже губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что оба раненых нацгвардейца умерли, а затем добавил, что эта информация нуждается в уточнении. На пресс-конференции глава Федерального бюро расследований Кэш Пател отметил, что пострадавшие живы и находятся в госпитале.