CNN: площадь Монако выросла на 3% за счет нового района Mareterra

В Монако живут около 39 тысяч человек, и практически все они — миллионеры. До недавнего времени всем им приходилось ютиться на площади в два с лишним квадратных километра, на которые распростерся их налоговый рай, но теперь дышать богачам станет несколько свободнее, ведь в мгновение ока Монако увеличился сразу на 3%.