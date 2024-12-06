CNN: площадь Монако выросла на 3% за счет нового района Mareterra

Монако — второе из самых маленьких государств мира, опережает которое по «крохотности» разве что Ватикан. По своим размерам эта страна чуть меньше города-заповедника Плес, воспетого Исааком Левитаном, однако на днях она увеличилась у всех на глазах.
В Монако живут около 39 тысяч человек, и практически все они — миллионеры. До недавнего времени всем им приходилось ютиться на площади в два с лишним квадратных километра, на которые распростерся их налоговый рай, но теперь дышать богачам станет несколько свободнее, ведь в мгновение ока Монако увеличился сразу на 3%.
Что находится в районе Mareterra
Как сообщает CNN, площадь государства выросла за счет нового экорайона Mareterra, построенного в Средиземном море. Задумали этот проект еще в 2013 году. Для его реализации в море построили опускные сооружения, откачали воду и заполнили пространство 750 тысячами тонн песка. И вот, одиннадцать лет спустя, территория Монако увеличилась на 0,06 км².
В новом роскошном жилом комплексе есть сто элитных апартаментов и десять вилл-дворцов, имеется также пристань для яхт, набережная, парк, велосипедные дорожки и магазины. И все это — в окружении тысячи деревьев, которые специально привезли сюда из Тосканы.
К созданию экорайона приложили руку известные архитекторы, включая Ренцо Пиано, известного по совместному проектированию Центра Помпиду — он дал свое имя жилому комплексу Le Renzo, спроектированному его фирмой.
Цены на жилье в Mareterra не разглашаются, однако местные специалисты по недвижимости подсчитали, что квадратный метр здесь стоит не меньше 100 тысяч евро (почти 10,5 миллиона рублей — держим вас в курсе на всякий случай).
Зачем Монако нужен этот искусственный остров
Зачем было отстраивать ради жилья отдельный остров? Дело не в пристрастии миллионеров к роскоши. В Монако просто-напросто не хватает суши. Здесь давно нацелились на море как на потенциальную жилплощадь, но постоянно кто-нибудь да вставлял палки в колеса застройщикам: то экоактивисты, бросающиеся грудью на защиту кораллов (которых в окрестностях Монако целых 60 видов), то сам князь Альберт Второй, ярый защитник биоразнообразия океана.
Отвоевывание суши у моря — дело тонкое, и застройщикам приходится соблюдать массу условий, чтобы сделать все качественно и без ущерба природе. В Mareterra клянутся, что сделали все возможное, чтобы создать новые места обитания для рыб, включая искусственные водорослевые заросли. Так что при строительстве, вполне вероятно, ни одна рыба не пострадала. К тому же 80% систем отопления и охлаждения в районе будут работать на возобновляемых источниках энергии.