CМИ узнали о судьбе вычеркнутых пунктов мирного плана США по Украине

Пункты, которые были вычеркнуты из первоначальной версии мирного плана США по Украине, будут прописаны в других документах и обсуждаться в рамках дальнейших переговоров.

Источник: AP 2024

Пункты, которые были вычеркнуты из первоначальной версии мирного плана США по Украине, будут прописаны в других документах и обсуждаться в рамках дальнейших переговоров. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заместителя руководителя офиса украинского президента Игоря Брусило.

«Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них пока остаются неясными, например, территориальные, президенты свяжутся, чтобы обсудить их, и, вероятно, подготовят почву для встречи, на которой они смогут окончательно доработать эту идею», — сказал чиновник.

Брусило также отметил, что членство Украины в НАТО «не полностью исключено». Как известно, Россия выступает против присоединения украинского государства к блоку.