Цискаридзе рассказал, кто исполнит главные роли в «Щелкунчике» в Кремле

Цискаридзе: Панькова и Гурин исполнят главные роли в Щелкунчике в Кремле.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Выпускники Академии русского балета имени Вагановой Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли в новогоднем балете «Щелкунчик» в Государственном Кремлевском дворце, сообщил народный артист России, ректор Академии Николай Цискаридзе.

Воспитанники Академии русского балета имени Вагановой представят свою версию балета «Щелкунчик» 18 и 19 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

«В этом году будут выпускники Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли — замечательные ребята», — сказал он на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Цискаридзе отметил, что Панькова и Гурин участвовали в постановке все годы и пробовали себя во всех ролях.

«Сейчас, репетируя с ними, я понимаю, что скоро они уйдут. Мне настолько жалко, они очень хорошие ребята. Но я прекрасно понимаю, что они выросли и им хочется в театр, Дай бог, чтобы у них все сложилось», — добавил он.

Балет «Щелкунчик» традиционно является главным новогодним спектаклем. Ажиотаж вокруг билетов на балет «Щелкунчик» сохраняется из года в год. В 2024 году Академия русского балета имени Вагановой представила свою версию легендарного спектакля «Щелкунчик» на сцене Кремлевского Дворца дважды — 18 и 19 декабря.