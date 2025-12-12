Цискаридзе рассказал, кто исполнит главные роли в «Щелкунчике» в Кремле

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Выпускники Академии русского балета имени Вагановой Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли в новогоднем балете «Щелкунчик» в Государственном Кремлевском дворце, сообщил народный артист России, ректор Академии Николай Цискаридзе.
Воспитанники Академии русского балета имени Вагановой представят свою версию балета «Щелкунчик» 18 и 19 декабря в Государственном Кремлевском дворце.
«В этом году будут выпускники Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли — замечательные ребята», — сказал он на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Цискаридзе отметил, что Панькова и Гурин участвовали в постановке все годы и пробовали себя во всех ролях.
«Сейчас, репетируя с ними, я понимаю, что скоро они уйдут. Мне настолько жалко, они очень хорошие ребята. Но я прекрасно понимаю, что они выросли и им хочется в театр, Дай бог, чтобы у них все сложилось», — добавил он.
Балет «Щелкунчик» традиционно является главным новогодним спектаклем. Ажиотаж вокруг билетов на балет «Щелкунчик» сохраняется из года в год. В 2024 году Академия русского балета имени Вагановой представила свою версию легендарного спектакля «Щелкунчик» на сцене Кремлевского Дворца дважды — 18 и 19 декабря.