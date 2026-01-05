Популярные темы
ЦИПсО Украины начали рассылку сгенерированных ИИ угроз российским военнослужащим

Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины отправляют военнослужащим Вооруженных сил (ВС) РФ сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) сообщения с угрозами от имени командования с целью хищения персональных данных. Об этом 5 января сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Freepik

«В мессенджерах противник с фейковых аккаунтов рассылает сообщения-угрозы военнослужащим ВС РФ от имени командования, используя их реальные ФИО и фото, найденные в открытых источниках. Цель — хищение личных данных жертвы, его родственников и сослуживцев, служебной информации, а также денежных средств для дальнейшего шантажа или иного деструктивного воздействия на военнослужащего», — приводит заявление ТАСС.