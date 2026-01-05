ЦИПсО Украины начали рассылку сгенерированных ИИ угроз российским военнослужащим

«В мессенджерах противник с фейковых аккаунтов рассылает сообщения-угрозы военнослужащим ВС РФ от имени командования, используя их реальные ФИО и фото, найденные в открытых источниках. Цель — хищение личных данных жертвы, его родственников и сослуживцев, служебной информации, а также денежных средств для дальнейшего шантажа или иного деструктивного воздействия на военнослужащего», — приводит заявление ТАСС.