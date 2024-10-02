Цифровой рацион. Эксперты назвали гаджеты, помогающие сэкономить бюджет

«Они помогают отслеживать физическую активность, мониторить сон, измерять уровень кислорода в крови, в некоторых случаях — температуру тела и давление, — объяснил он. — То есть один небольшой гаджет не только может заменить собой несколько других, но позволяет отслеживать состояние здоровья и эффективность тренировок без обращения к специалисту».