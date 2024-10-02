Цифровой рацион. Эксперты назвали гаджеты, помогающие сэкономить бюджет

Предметы техники — не самые дешевые из покупок. Однако, уверены эксперты aif.ru, если подобрать правильные гаджеты, в будущем можно сэкономить деньги.
Гаджеты для спорта
Тем, кто следит за своим здоровьем, в обязательном порядке стоит приобрести спортивные гаджеты вроде шагомеров, фитнес-браслетов, трекеров, умных весов и колец, считает тестировщик программного обеспечения и блогер Артем Русов.
«Они помогают отслеживать физическую активность, мониторить сон, измерять уровень кислорода в крови, в некоторых случаях — температуру тела и давление, — объяснил он. — То есть один небольшой гаджет не только может заменить собой несколько других, но позволяет отслеживать состояние здоровья и эффективность тренировок без обращения к специалисту».
Новый ноутбук
Пандемия и последующие изменения в рабочей среде привели к тому, что все больше людей работают и учатся из дома, добавил Русов. Это повышает спрос на высокопроизводительные ноутбуки с мощными процессорами и большим объемом оперативной памяти, которые позволят работать с ресурсоемкими приложениями и программами.
«При этом современные компьютеры, в отличие от устаревших моделей, позволяют сохранить бюджет, так как проектируются с запасом производительности на много лет вперед, — отметил он. — То есть менять такой гаджет нужно будет гораздо реже, чем его предшественников».
Смартфон с разъемом для SD-карты
Современному человеку сложно представить себя без смартфона в руках. Сегодня такие гаджеты обрабатывают десятки, если не сотни гигабайт информации в день, а бесчисленные фото и видео заполняют хранилище на телефоне с удивительной скоростью.
«Поэтому, если для вас важно хранить на устройстве много фото, видео и игр, которые занимают место, следует заранее проверить наличие в нем слота для SD-карты для увеличения объема памяти, — отметил собеседник. — Тогда в будущем не придется тратить деньги на покупку подписки на облачные хранилища».
Умный дом
«Гаджеты для умного дома помогают экономить деньги, когда оптимизируют использование ресурсов, — добавил программист Сергей Журавлев. — Например, смарт-розетки и выключатели позволяют отключать устройства, потребляющие энергию впустую. Умные системы освещения сокращают потребление энергии с помощью автоматизации и светодиодных ламп. Также энергосберегающие бытовые приборы класса A+++ и системы контроля воды предотвращают излишки потребления. Все эти устройства позволяют снизить счета за коммунальные услуги и повысить энергоэффективность дома».