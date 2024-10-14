«Цифровой диктант» в 2024 году: когда проводится, как пройти, что дает

Люди ежедневно сталкиваются с различными киберпреступлениями. Несмотря на риски, которые таят в себе современные технологии, сегодня без компьютера прожить сложно. Для пользователей, желающих научиться защитить себя от подобных мошеннических атак, был создан проект «Цифровой диктант». Сдача теста — только одна его часть. Кроме того, он включает в себя большую онлайн-библиотеку, которая находится на официальном сайте акции. Как диктант помогает повысить свою компьютерную грамотность, какие конкретно риски предотвращает для пользователя интернета и в чем особенность «Цифрового диктанта» в 2024 году — разберемся вместе с экспертами.