«Цифровой диктант» в 2024 году: когда проводится, как пройти, что дает

Люди ежедневно сталкиваются с различными киберпреступлениями. Несмотря на риски, которые таят в себе современные технологии, сегодня без компьютера прожить сложно. Для пользователей, желающих научиться защитить себя от подобных мошеннических атак, был создан проект «Цифровой диктант». Сдача теста — только одна его часть. Кроме того, он включает в себя большую онлайн-библиотеку, которая находится на официальном сайте акции. Как диктант помогает повысить свою компьютерную грамотность, какие конкретно риски предотвращает для пользователя интернета и в чем особенность «Цифрового диктанта» в 2024 году — разберемся вместе с экспертами.
Что такое «Цифровой диктант»: цель проведения акции в России
«Цифровой диктант» — это всероссийская акция, которая проводится в нашей стране с 2019 года. Она направлена на обучение граждан информационным технологиям, чтобы легко пользоваться ими в повседневной жизни.
По данным ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, в 2024 году количество преступлений в интернете составило 38% от всех преступлений в России (1). Согласно опросу, который провел Центробанк России, каждый десятый россиян так или иначе становился жертвой интернет-мошенников в 2023 году (2). «Цифровой диктант» стал самым масштабным проектом в нашей стране по обучению населения владением компьютерными технологиями. В прошлом году, по данным сайта Роскачества, в нем приняло участие около 2 млн человек (3).
«“Цифровой диктант — 2024” — это значимая и своевременная инициатива, направленная на повышение уровня цифровой грамотности населения России. В условиях стремительного развития технологий и всеобъемлющей цифровизации общества, умение безопасно и эффективно использовать цифровые инструменты становится неотъемлемой частью повседневной жизни каждого гражданина. Эта акция предоставляет уникальную возможность для людей всех возрастных групп оценить свои знания и навыки в области цифровых технологий, что способствует формированию более компетентного и защищенного цифрового общества», — говорит директор по работе с государственным сектором школы «Алгоритмика» Станислав Косарев.
Остановимся на основных целях диктанта:
- повышение общего уровня знаний в области цифровых технологий;
- обучение пользователей защите своих личных данных в сети;
- улучшение знаний в работе с онлайн-магазинами и другими цифровыми площадками;
- знакомство с новыми современными технологиями.
Даты проведения «Цифрового диктанта» в 2024 году
«Цифровой диктант» проводится с 10 по 28 октября. В это время любой желающий может подключиться к платформе и пройти тестирование. С 29 октября по 10 ноября организаторы будут обрабатывать полученные данные и озвучат общие результаты. При этом каждый участник получит итоги своего теста раньше, увидит собственные ошибки и в дальнейшем обучении сможет сделать упор именно на те знания, которых ему не хватает.
Где пройдет всероссийский «Цифровой диктант»
В 2024 году диктант пройдет во всех регионах России. Для жителей столицы подготовили дополнительные вопросы, которые затрагивают пользование городскими ИТ-продуктами и сервисами.
«Цифровой диктант» состоится на онлайн-площадке официального сайта (4).
Кто может принять участие в «Цифровом диктанте»
«Цифровой диктант» рассчитан практически на все слои населения. Участниками могут стать россияне от 10 лет. Вопросы разработаны в соответствии с возрастной категорией. Акция охватывает четыре возрастные группы:
1. Дети — 10—13 лет.
2. Подростки — 14—17 лет.
3. Взрослые — 18—59 лет.
4. Люди старшего поколения от 60 и старше.
Как проходит «Цифровой диктант»
Задания диктанта можно выполнять с той скоростью, с которой удобно, и в любой день с 10 по 28 октября. Лучше не спешить и спокойно подумать над каждым ответом. Перед основным диктантом рекомендуется пройти тестовый вариант. Когда будете готовы пройти основной тест, переходите к блокам с вопросами. Ваши результаты поступят в общую статистическую базу для дальнейшего анализа.
Какие темы будут затронуты
«Цифровой диктант» состоит из пяти блоков с вопросами. Рассмотрим каждый раздел подробнее:
1. Цифровое потребление
К этому блоку относятся процессы, связанные с различными устройствами и базовыми знаниями о программах и приложениях: запросы для поисковых систем, пользование и ведение социальных сетей, умение пользоваться облачными хранилищами, скачивание приложений, работа с мобильными подписками.
2. Цифровые компетенции
Набор навыков, позволяющих свободно ориентироваться в цифровой среде: электронная почта, мессенджеры, социальные сети и интернет-магазины.
3. Цифровая безопасность
Этот раздел включает знания о защите личных данных, информации и своих устройств.
4. Цифровые технологии
Блок о владении новыми технологиями, например, умными голосовыми помощниками и искусственным интеллектом.
5. Финансовая киберграмотность
Новый раздел, введенный в 2024 году, расскажет о том, как правильно пользоваться финансовыми сервисами и услугами в цифровом мире.
Как зарегистрироваться для участия в «Цифровом диктанте»
Для участия в «Цифровом диктанте» нужно пройти регистрацию на официальном сайте (4) и ввести свои данные: email, регион, выбрать возрастную категорию. Регистрация возможна через «Личный кабинет» или по кнопке «Начать диктант».
Полезные советы: как подготовиться к «Цифровому диктанту»
«Участвовать стоит хотя бы для общего развития и повышения цифровой грамотности. Считаю, что предварительно полезно изучить лекции, ведь на сайте представлена библиотека, в которой собраны различные пособия для разных возрастных категорий. Цифровая грамотность развивает имеющиеся навыки и помогает восполнять недостающие знания. Возможно, организаторам стоит обращаться за помощью к университетам», — рассказывает преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Леонид Войков.
Рассмотрим способы подготовки к диктанту:
- На официальном сайте акции есть онлайн-библиотека, которая содержит широкий спектр знаний по разным вопросам компьютерной и информационной грамотности. Их полезно изучить не только для сдачи теста, но и чтобы уверенно чувствовать себя в интернете.
- Для подготовки можно пройти онлайн-курс по цифровой грамотности. В нем 11 лекций, которые посвящены различным разделам цифровой сферы.
- Стоит также просмотреть вопросы и тесты диктантов за прошедшие годы. Так вы сможете сориентироваться в сложности вашей категории и подтянуть знания.
- Можно задать вопросы через форму обратной связи или уточнить недостающую информацию у администраторов официальных групп в социальных сетях.
Примеры вопросов, которые могут встретиться на диктанте
Не пройдя тест, трудно сказать, какие вопросы будут ждать вас на диктанте, стоит ознакомиться с теми, которые были в предыдущие годы. Предлагаем рассмотреть несколько вариантов вопросов и ответов за 2022 год, чтобы оценить примерный уровень сложности.
1. Цифровое потребление
Вопрос: «Какой основной источник дохода абсолютного большинства социальных сетей?».
Варианты ответов:
1. Плата за размещение рекламы в социальной сети и продажа данных о пользовательской активности в социальной сети.
2. Платные функции для пользователей социальной сети.
3. Плата от интернет-провайдеров за трафик.
4. Социальные сети бесплатны и не зарабатывают денег.
Правильный ответ: вариант № 1.
2. Цифровая безопасность
Вопрос: «У вас появился новый телефон. Чтобы обезопасить устройство от вирусов и кражи информации, вам посоветовали установить защиту. Что необходимо для этого сделать?».
Варианты ответов:
1. Скачать антивирус известной компании на любом сайте.
2. Скачать антивирус с официального сайта либо перейти с этого же сайта в официальный магазин приложений и скачать указанный антивирус.
3. Скачать любое VPN-приложение, оно защищает данные.
4. Скачать VPN-приложение с высоким рейтингом и большим количеством скачиваний.
Правильный ответ: вариант № 2.
3. Цифровые компетенции
Вопрос: «В каких ситуациях можно использовать код на обратной стороне банковской карты?».
Варианты ответов:
1. При оплате покупки на кассе в магазине.
2. При оплате покупки в интернете.
3. При переводе денег через СМС-банк.
4. Во время обращения в службу поддержки банка.
Правильный ответ: вариант № 2.
4. Цифровые технологии
Вопрос: «Вам пришло сообщение от подруги Оли, которая просит перевести ей 1000 рублей. Ваши действия?».
Варианты ответов:
1. Сразу переведу.
2. Переведу, но сначала проверю в мобильном банке Ф. И. О. получателя перевода.
3. Я никому не перевожу деньги по текстовому сообщению.
4. Сначала перезвоню подруге, чтобы узнать, не взломали ли ее аккаунт.
Правильный ответ: вариант № 4.
5. Финансовая киберграмотность
Вопрос: «Какой из следующих паролей наиболее безопасный?».
Варианты ответов:
1. Дата рождения или любая личная информация: кличка животного, любимый фильм.
2. 123456qwerty
3. Android1234
4. 1qAz2wSx3eDc@
Правильный ответ: вариант № 4.
Когда состоится подведение итогов
Подведение итогов проходит в ноябре. Например, в 2023 году организаторы обнародовали результаты 3 ноября.
Как узнать результаты
Результаты поступят в «Личный кабинет» участника или придут на адрес электронной почты на следующий день после завершения диктанта.
«Итоги тестирования становятся доступными сразу после его завершения, позволяя участникам мгновенно оценить свой уровень цифровой грамотности. Это помогает не только осознать свои сильные стороны, но и определить области, требующие дальнейшего развития», — объясняет Станислав Косарев.
Какие награды предоставляются
Лучшая награда для участников диктанта — это повышение своей компьютерной компетенции. Кроме того, каждый получит электронный сертификат о прохождении диктанта.
«По итогу проведения мероприятия формируются рейтинги регионов, что стало своего рода показателем лидерства в цифровой сфере жителей областей, набравших наибольшее количество баллов», — рассказал Станислав Косарев.
В 2023 году по итогам тестирования Белгородская область представила наибольшее число участников — около 80 тысяч человек, при этом наивысший балл получили 7,7 тысячи. По уровню цифровой грамотности на первом месте оказались Республика Карелия и Москва.
Сам «Цифровой диктант» в 2024 году получил специальный диплом в области развития общественных связей RuPoR «За популяризацию цифровой грамотности» (5).
Другие всероссийские диктанты и тестирования
«Цифровой диктант» не единственная всероссийская акция. В России регулярно проводятся масштабные образовательные мероприятия, посвященные разным темам, которые вовлекают как взрослых, так и школьников.
|«Большой этнографический диктант»
|Диктант посвящен культуре народов, которые проживают на территории России
|«Географический диктант»
|Диктант популяризирует знания о географии России и повышает интерес к ее природным достопримечательностям
|«Всероссийский изобразительный диктант»
|Позволяет школьникам познакомиться с разными традициями и культурой народов России
|«Тотальный диктант»
|Объединяет всех, кто любит и знает русский язык
|«Всероссийский экологический диктант»
|Повышает уровень экологической культуры в обществе
|«Диктант Победы»
|Дает знание своей истории и воспитывает уважение в патриотическому, духовному и культурному прошлому страны
Что нужно запомнить о «Цифровом диктанте» 2024 года
Итак, подведем итоги и вспомним ключевые моменты, которые необходимо помнить про «Цифровой диктант — 2024», если вы собираетесь в нем участвовать.
1. Это ежегодная акция, которая проводится с 2019 года.
2. Поскольку тестирование происходит на онлайн-площадке, принять в ней участие может любой человек вне зависимости от своего места жительства.
3. В диктанте могут принять участие четыре возрастные группы от 10 лет до пенсионного возраста.
4. Задания разбиты на пять информационных блоков, и каждый рассчитан на определенный возраст участников.
5. В 2024 году диктант проходит с 10 по 28 октября, подключиться к прохождению теста можно в любой день до завершения акции.
6. Итоги диктанта поступают буквально сразу после прохождения теста, чтобы человек мог начать работу над ошибками.
7. На основании проведенной акции составляется рейтинг регионов по уровню цифровой грамотности регионов.
8. «Цифровой диктант» получил специальный диплом «За популяризацию цифровой грамотности» премии RuPoR в 2024 году.
Список источников
1. В России доля киберпреступлений достигла 38% среди всех преступлений. ТАСС. 2024.
2. Банк России составил портрет пострадавшего от кибермошенников. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 2024.
3. В «Цифровом диктанте 2023» приняли участие около 2 млн человек. Официальный сайт «Роскачества». 2023.
4. Официальный сайт «Цифровой диктант — 2024».
5. Цифровой Диктант стал обладателем специального диплома «За популяризацию цифровой грамотности» премии RuPoR. Официальный сайт Российской ассоциации электронных коммуникаций. 2024.
Автор: Виктория Передерий
Эксперты:
Станислав Косарев, директор по работе с государственным сектором школы «Алгоритмика»
Леонид Войков, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия»