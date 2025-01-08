Цифровая перезагрузка: как отдохнуть от гаджетов

Новогодние каникулы — время волшебства, радости и, конечно, отдыха. Но часто мы проводим эти долгожданные дни, уткнувшись в экраны смартфонов, пролистывая бесконечные ленты социальных сетей и «зависая» в онлайн-магазинах. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества призывают всех сделать паузу и ненадолго отдохнуть от цифрового мира.
Почему бывает полезно отказаться от гаджетов?
Попробуйте зайти в настройки смартфона и посчитать время, проведенное в телефоне. Вряд ли у вас получается пользоваться приложениями меньше часа. Вполне вероятно, что результат вас удивит. Постоянное погружение в мир гаджетов приводит к перегрузке информацией, стрессу и даже ухудшению сна. Отказ от устройств на какое-то время позволит вам взглянуть на мир по-новому, почувствовать себя более энергичными и отдохнувшими.
Устройте всей семье цифровую паузу
Праздники — это время, когда особенно важно уделить внимание близким. Однако зачастую гаджеты отвлекают нас от реального мира, заменяя живое общение виртуальным. Попробуйте договориться с членами семьи о временном отказе от использования гаджетов — «информационной паузе». Проведите время вместе, занимаясь тем, что приносит радость или на что раньше не хватало времени. Вариантов множество: настольные игры, прогулки на свежем воздухе, разговоры по душам. Главное — отвлечься от экранов и настроиться на приятное времяпрепровождение.
Установите лимит времени на использование смартфона
Ограничьте время, которое вы проводите в социальных сетях и мессенджерах. Нескольких часов в день достаточно, чтобы отвечать на сообщения и лайкать новогодние фотографии в соцсетях. Сообщите друзьям и родственникам о вашем цифровом детоксе, попросите их понимания и поддержки. Для наилучшего эффекта уберите гаджеты подальше, включите режим «не беспокоить» на смартфоне или выборочно отключите уведомления.
Займитесь интересными делами
Забудьте о гаджетах и займитесь тем, на что всегда не хватало времени. Найдите хобби, которое вам по душе, и посвятите ему время. Это может быть рукоделие, рисование, фотография, кулинария — все это поможет отвлечься, «освежить голову» и получить заряд положительных эмоций.
Внедрите новые полезные привычки
Не стоит сразу пытаться кардинально изменить свой образ жизни. Поддерживать мотивацию на протяжении долгого времени будет сложно, а чувство вины и ощущение обязательств быстро дадут о себе знать. Лучше начать с малого: выбрать из списка полезных привычек самую простую, которая не вызовет трудностей. Если задача покажется слишком сложной, вы, скорее всего, будете нарушать установленный режим, и тогда мозг не станет воспринимать привычку всерьез. Важно: Не пытайтесь «очистить» гаджеты во время отдыха. Оставьте почту в покое, не удаляйте старые сообщения и не избавляйтесь от ненужных фотографий. Дайте себе возможность полностью отключиться от цифрового мира.
Возвращайтесь к гаджетам постепенно
После каникул не спешите сразу погружаться в бесконечный поток информации. Ограничьте ежедневное использование гаджетов. Начните с планирования задач: запишите, как вы использовали гаджеты за день, и подумайте, от чего можно безболезненно отказаться.
Цифровая перезагрузка — это не отказ от технологий, а умение использовать их осознанно и без ущерба для своего здоровья. Важно понимать, что гаджеты должны быть нашими помощниками, а не поглотителями нашего времени и внимания. Попробуйте провести хотя бы часть праздников без постоянного контакта с экраном, и вы увидите, как это положительно скажется на вашем самочувствии и настроении. Не бойтесь отключаться от цифрового мира — иногда это лучший способ вернуться в него с новыми силами и свежими идеями/