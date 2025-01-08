Цифровая перезагрузка: как отдохнуть от гаджетов

Цифровая перезагрузка — это не отказ от технологий, а умение использовать их осознанно и без ущерба для своего здоровья. Важно понимать, что гаджеты должны быть нашими помощниками, а не поглотителями нашего времени и внимания. Попробуйте провести хотя бы часть праздников без постоянного контакта с экраном, и вы увидите, как это положительно скажется на вашем самочувствии и настроении. Не бойтесь отключаться от цифрового мира — иногда это лучший способ вернуться в него с новыми силами и свежими идеями/