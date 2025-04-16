Цифровая память Победы: как современные онлайн-сервисы помогают сохранить историю войны

«Несмотря на все тяготы войны, большую ответственность, огромные нагрузки, мой дедушка, как и все другие молодые фронтовики, хотел жить полной красок жизнью, шутить, смеяться. По этим самым причинам иногда он совершал поступки, за которые приходилось и получать. Например, дедушка вспоминал, как при возвращении с полетов он пролетал совсем низко над головами девчонок из столовой аэродрома с целью напугать их и, конечно же, впечатлить. Но помимо девчонок на аэродроме моего дедушку и таких же бравых ребят, как он, встречал командир полка, который прямиком каждый раз после подобных выкрутасов отправлял их на губу на трое суток. Но более двух часов там никогда никто не задерживался, поскольку нарушителей почти сразу вызывали на выполнение очередного боевого вылета» — рассказ внучки генерал-лейтенанта авиации, Героя Советского Союза Сергея Мосиенко.