Чужой среди своих? Почему Вертинский в конце концов проклял эмиграцию

Не стал он окончательно «своим» и для официальной советской культуры. С одной стороны всё вроде бы отлично — с 1943 по 1957 гг. он дал в СССР более трёх тысяч концертов. В среднем получается примерно 215 выступлений в год. Результат более чем впечатляющий. Для сравнения — в 1989 г. Виктор Цой и сольно, и с группой «Кино», дал всего 66 концертов, а ведь именно этот год его биографы называют «золотым временем звёздных гастролей». То есть Вертинский демонстрирует уровень востребованности не просто звезды, а суперзвезды высшей лиги — это если учитывать признание «снизу». Признание «сверху» тоже вроде есть — тут и роскошная квартира на улице Горького, и дача, и Сталинская премия, лауреатом которой Александр Николаевич стал в 1951 г. Стоит особо отметить, что получил он её за роль откровенного негодяя, кардинала Бирнча, из фильма Михаила Калатозова «Заговор обречённых». А ведь по негласной традиции роли отрицательных персонажей столь престижными премиями не отмечались никогда… И при всём при этом пластинки Вертинского не издаются, в прессе — ни слова. О чём сам Вертинский в 1955 г. с горечью и болью пишет заместителю министра культуры СССР Сергею Кафтанову: «Обо мне не пишут и не говорят ни слова, как будто меня нет в стране. Газетчики и журналисты говорят “нет сигнала”. Вероятно, его и не будет. А между тем я есть! Как стыдно ходить и просить, и напоминать о себе… А годы идут. Сейчас я ещё мастер. Я ещё могу! Но скоро я брошу всё и уйду из театральной жизни… и будет поздно».