Чудо-изобретение помогло Троице-Сергиевой лавре победить поляков

Скорее всего, этот водопровод снабжал водой защитников Лавры во время осады польско-литовскими войсками. Это оказало существенное влияние на исход тех событий. В «Сказании Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря» говорится, что вода во время осады монастыря поступала из большого водоема — «Нагорного пруда». На его месте сейчас располагается администрация города.