Чудо-изобретение помогло Троице-Сергиевой лавре победить поляков

На глубине примерно в три метра они нашли древний водопровод, датированный ориентировочно XVI веком. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
«Скорее всего, водопровод был создан еще раньше, что делает его одним из старейших из найденных в Центральной России. Более детальное научное изучение скоро даст точный ответ о дате его постройки», — пояснил Пахомов.
Скорее всего, этот водопровод снабжал водой защитников Лавры во время осады польско-литовскими войсками. Это оказало существенное влияние на исход тех событий. В «Сказании Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря» говорится, что вода во время осады монастыря поступала из большого водоема — «Нагорного пруда». На его месте сейчас располагается администрация города.
В Сказании уточняется, что двое перебежчиков из монастыря рассказали вражеским войскам о водопроводе. Те не нашли трубы и приняли решение спустить воду из Нагорного пруда в соседний овраг. Но план не удался, плюс к этому, защитники монастыря запасли воду в емкостях и небольших прудах.
Осада длилась с 23 сентября 1608 года по 12 января 1610 года и была неудачной попыткой польско-литовской армии захватить монастырь. Потерпев неудачу, польские войска сняли осаду и отступили в Дмитров.
Водопровод состоит из полых стволов дуба. Изготавливали их так: бревна разрезали пополам, выдалбливали или выжигали сердцевину, соединяли обратно, стягивали прочной веревкой, замазывали щели глиной. Друг к дружке стволы присоединяли простым способом — тонкую вершину вставляли в более толстую нижнюю часть ствола. Также в водопроводе были поворотные части: по сути для того времени это было достижение инженерной мысли.
Ранее в Новгороде обнаружили водопровод XIII века, но в Центральной России подобных находок еще не было.