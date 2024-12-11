Чудеса. Врач рассказала, зачем у беременных и кормящих удлиняется кишечник

Во-первых, снижается тонус ЖКТ как из-за гормональных изменений, так и из-за смещения органов маткой, увеличивающейся в размерах. Желудок из горизонтальной переходит в вертикальную плоскость и при этом смещается наверх и назад одновременно. Так снижается его тонус, затрудняется передвижение еды дальше в кишечник и увеличивается вероятность обратного заброса содержимого.