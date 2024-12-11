Чудеса. Врач рассказала, зачем у беременных и кормящих удлиняется кишечник

Исследователи Венского медицинского университета узнали, что у беременных женщин и кормящих мам кишечник удваивается. Эти поразительные трансформации помогает матери питаться лучше, усваивая больше питательных веществ. Такую информацию опубликовал журнал Nature.
Вот что об этом рассказала aif.ru доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, к. м. н. Ольга Тарасова:
— Беременность запускает целый ряд изменений в организме женщины, которые затрагивают все системы и органы. Они направлены на стабилизацию жизнедеятельности будущей матери и предполагают максимум, чтобы беременность протекала спокойно, и ее финалом стало успешное рождение ребенка.
В первую очередь, изменения происходят в гормональной системе — растет концентрация двух важных гормонов: эстрогена и прогестерона. Они вызывают изменения работы ряда систем, и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) не становится исключением.
Во-первых, снижается тонус ЖКТ как из-за гормональных изменений, так и из-за смещения органов маткой, увеличивающейся в размерах. Желудок из горизонтальной переходит в вертикальную плоскость и при этом смещается наверх и назад одновременно. Так снижается его тонус, затрудняется передвижение еды дальше в кишечник и увеличивается вероятность обратного заброса содержимого.
Именно это увеличивает риск изжоги после еды.
И из-за воздействия прогестерона на гладкую мускулатуру кишечника отмечается тенденция к замедлению эвакуации кишечника (проще говоря, запорам). И одновременно увеличивается всасывание в кишечнике микроэлементов, воды, питательных веществ. Оно основано как на улучшении работы по всасыванию кишечника, так и на увеличении его длины.
Установлено, что заселение и становление микробного профиля кишечника, а также воздействие микроорганизмов на ребенка начинается еще во внутриутробный период развития, задолго до рождения.