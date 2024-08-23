«Чудеса делаются своими руками»: интересные факты о жизни Александра Грина

После смерти матери юный Александр был вынужден уйти из дома и начать самостоятельную жизнь. Дело в том, что его отец Степан Евсеевич Гриневский решил повторно жениться на вдове Лидии Борецкой. Однако у 14-летнего Александра отношения с будущей мачехой не складывались, из-за чего он принял слишком взрослое для своего возраста решение.