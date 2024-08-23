«Чудеса делаются своими руками»: интересные факты о жизни Александра Грина

Писатель, подаривший читателям прекрасную мечту о красных парусах, прожил достаточно непростую жизнь. Однако, несмотря на многочисленные испытания судьбы, он продолжал творить и всегда верил в лучшее. Сегодня, в честь годовщины со дня рождения автора, ВФокусе Mail собрал подборку с интересными и малоизвестными фактами о жизни Александра Грина.
В 14 лет ушел из дома и начал самостоятельную жизнь
После смерти матери юный Александр был вынужден уйти из дома и начать самостоятельную жизнь. Дело в том, что его отец Степан Евсеевич Гриневский решил повторно жениться на вдове Лидии Борецкой. Однако у 14-летнего Александра отношения с будущей мачехой не складывались, из-за чего он принял слишком взрослое для своего возраста решение.
Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить.
Настоящая фамилия — Гриневский
Александр, наиболее известный сегодня под псевдонимом «Грин», за свою жизнь «перебрал» множество фамилий, публиковался под псевдонимами Мальгинов, Один, Виктория Клемм, Эльза Моравская, Степанов и другими. Кстати, под псевдоним «Мальгинов» у него даже был чужой паспорт, чтобы скрываться от полиции.
Прошлое превратилось в воздух, обступило письменный стол, блеснуло в лаке шкатулок, набитых письмами, в мраморной наготе статуй, легло ковром под ногами, встало у двери и последним коротким эхом замерло в напряженной душе.
Был золотоискателем, лесорубом и матросом
В жизни Александру пришлось столкнуться со множеством трудностей и освоить самые разнообразные профессии. Прежде чем стать признанным писателем, он работал чернорабочим, лесорубом, золотоискателем, рыбаком, железнодорожным служащим и даже матросом. Однако, как показало время, душа поэта всегда была направлена к искусству.
Рано или поздно под старость или на рассвете сил, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся?
На груди — фрегат с парусами
Писатель всегда был неравнодушен к бушующей стихии — морю. Чтобы увековечить свою любовь, Александр сделал большую татуировку с фрегатом прямо у себя на груди.
Море и любовь не терпят педантов.
Напоил надзирателей, чтобы сбежать
Поступив на военную службу, Александр быстро проникся революционными настроениями и дезертировал. Позднее его неоднократно арестовывали за революционную деятельность, и в итоге даже сослали в Восточную Сибирь, а позже — в Феодосию. Находясь под стражей, литератор дважды пытался бежать, но потерпел неудачу. Тюремные годы стали для писателя самыми тяжелыми в жизни.
В 1906 году писателя отправили в ссылку в Тобольск, а оттуда перевели в Туринск. Согласно одной из версий, будучи под стражей, Александр Грин напоил надзирателей и сбежал.
Я устал. Есть ли там что-нибудь? Если — «да», — пусть будут зеленые холмы в голубом тумане и вечерняя тишина.
В честь Александра Грина назвали астероид
Оспорить тот факт, что жизнь писателя была полна трудностей, просто невозможно. На его долю выпало множество испытаний судьбы, однако это его только закалило. Будучи невероятно чутким и добрым человеком, Александр научил несколько поколений верить в искренность, доброту и любовь. И его уроки не могли остаться незамеченными. В 1978 году советский астроном Николай Черных открыл в Крымской астрофизической обсерватории астероид, которому дал имя «Гриневия» — в память о советском писателе Александре Степановиче Гриневском.
Будьте добры друг к другу. От зла происходит зло.
О жизни другого великого писателя, Михаила Зощенко, рассказываем в отдельном материале.
Кристина Корчанова