Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чубайс в суде: какая информация вскрылась о бывшем главе «Роснано»

Сколько объектов недвижимости было у Анатолия Чубайса, когда он уехал из России, сколько сможет получать по решению суда и какой ущерб просит возместить «Роснано».

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Суд отменил арест денежных средств, принадлежащих бывшему главе «Роснано» Анатолию Чубайсу. Он сможет получать 50% от зарплаты, пенсии и иного дохода. Защита просила полностью снять ограничения, сообщает РБК. Также стало известно, что Чубайс продал всю свою российскую недвижимость.

— Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года, — цитирует «РИА Новости» слова адвоката бывшего министра финансов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Анатолий Чубайс обращался в суд с просьбой снять арест со всех счетов и имущества. В свою очередь, «Роснано» просит возместить ущерб на сумму 5,6 миллиарда рублей.

— Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у «Роснано» есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации, — заявили в суде.

Источник: Станислав Красильников / ТАСС

Адвокат Чубайса отметил, что его клиент покинул Россию еще в 2020 году. До этого он 12 лет занимал должность председателя правления корпорации «Роснано». После этого был назначен специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.