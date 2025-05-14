Чубайс в суде: какая информация вскрылась о бывшем главе «Роснано»

— Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года, — цитирует «РИА Новости» слова адвоката бывшего министра финансов.
Ранее Анатолий Чубайс обращался в суд с просьбой снять арест со всех счетов и имущества. В свою очередь, «Роснано» просит возместить ущерб на сумму 5,6 миллиарда рублей.
— Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у «Роснано» есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации, — заявили в суде.
Адвокат Чубайса отметил, что его клиент покинул Россию еще в 2020 году. До этого он 12 лет занимал должность председателя правления корпорации «Роснано». После этого был назначен специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.