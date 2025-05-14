Чубайс в суде: какая информация вскрылась о бывшем главе «Роснано»

Адвокат Чубайса отметил, что его клиент покинул Россию еще в 2020 году. До этого он 12 лет занимал должность председателя правления корпорации «Роснано». После этого был назначен специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.