Чтобы солнце взошло. Почему мы загадываем желания на Новый год

«А так как в древних верованиях сотворение мира начиналось с жертвы, например, великана Пуруши в индуизме или Имира в скандинавской мифологии, то, чтобы запустился новый год, и чтобы солнце взошло, нужно было снова принести жертву. Богам или предкам, в разных культурах по-разному. Но со временем эти традиции постепенно стали выхолащиваться и под христианской “шапкой” они превратились просто в дарение подарков, только теперь не мертвым предкам и не богу, а друг другу. То есть, с точки зрения религиоведения, традиция дарить подарки на Новый год — это рудименты жертвоприношения», — объяснил Негреев.