Чтобы солнце взошло. Почему мы загадываем желания на Новый год

Перерождение мира
В современное общество новогодние традиции пришли от рождественских, а те, в свою очередь, происходят из древних, дохристианских времен. Их корни уходят далеко в первобытные солнечные культы, традиции которых укоренились и широко распространились среди индоевропейских культур. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал религиовед Иван Негреев.
По его словам, люди поклонялись солнцу задолго до того, как стали земледельцами: об этом говорят как минимум древние захоронения неандертальцев и кроманьонцев, расположенные в основном по оси с востока на запад, а также находки в них различных солярных символов. То есть солнечный цикл уже тогда был людям известен.
Неудивительно, что период зимнего солнцестояния, то есть самой длинной ночи в году, древние люди также отмечали.
Кстати, именно из этого поверья позже произошли рождественские колядки, когда люди переодевались в страшных духов и требовали их задобрить.
«А так как в древних верованиях сотворение мира начиналось с жертвы, например, великана Пуруши в индуизме или Имира в скандинавской мифологии, то, чтобы запустился новый год, и чтобы солнце взошло, нужно было снова принести жертву. Богам или предкам, в разных культурах по-разному. Но со временем эти традиции постепенно стали выхолащиваться и под христианской “шапкой” они превратились просто в дарение подарков, только теперь не мертвым предкам и не богу, а друг другу. То есть, с точки зрения религиоведения, традиция дарить подарки на Новый год — это рудименты жертвоприношения», — объяснил Негреев.
Оттуда же, по мнению специалиста, происходит и традиция загадывать желания в новогоднюю ночь. Дело в том, что этот период «перехода», с тонкой гранью между мирами, считали сакральным и думали, что именно в это время можно круто повернуть свою судьбу.
Например, в древней Скандинавии от зимнего солнцестояния начинался праздник Йоль, который длился 13 ночей. Одним из атрибутов торжества становились клятвы на будущий год. Их давали на кабаньей голове или кубке, и их обязательно надо было исполнить. Подобное есть и в иудаизме, последователи которого верят, что бог каждый год перед Новым годом начинает писать книгу жизни на следующий. Потому и желают друг другу, чтобы бог записал их на хороший год.
Эти древние традиции, по словам Негреева, настолько укоренились в человеческой культуре, что соблюдаются даже через века после того, когда оригинальный смысл обряда был давно утерян.
Современное прочтение
Помимо традиции, у загадывания желаний есть и современный, психологический смысл. Таким образом люди настраиваются на достижение желаемых целей. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала психолог Рената Бахтеева.
«Новогодняя ночь — это очень эмоционально насыщенный момент, мы ставим перед собой цели, а загадывание желания — это не что иное, как целеполагание. Именно в этот “заряженный” момент мы как бы впечатываем их в свою психику и потом весь год имеем больше шансов к ним стремиться», — объяснила пользу от желаний специалист.
По ее словам, четко осознанное желание становится целью и концентрирует внимание на его выполнении. Однако, прежде чем его загадывать, необходимо задуматься над тем, что уже было сделано для реализации, и отмести подходы, которые показали свою несостоятельность.
«При этом следует обратить внимание на ресурсы для исполнения своих желаний. В психологии существует такое понятие, как психическое поле. Его внёс известный гештальт-психолог Курт Левин. Он обозначил, что между людьми, словно невидимые ниточки, есть некая психическая связь, благодаря которой то окружение, в коем мы находимся, точно на нас влияет. В своём исследовании учёный объединил физику, математику и психические составляющие, что сегодня позволяет нам объяснить такой феномен, как новогоднее волшебство. Ведь всё, что нас окружает, так или иначе влияет на наши решения и действия», — отметила Бахтеева.
Она выразила мнение, что из-за энергетической мощности Нового года, как события, в этот период взаимосвязь между людьми усиливается, оттого больше начинают верить и в себя, и в чудеса. А этой веры, зачастую, взрослым очень не хватает.
«Это подарок нашему внутреннему ребенку. Нередко во взрослой жизни мы теряем с ним контакт, с теми ресурсами, которые он получил когда-то. Тогда мы забываем детские ощущения, и поэтому новогодние праздники — это хороший способ попробовать снова установить с ними связь. Встречаясь с тем ребенком, которым мы когда-то были, мы не меняем окружающую действительность, но получаем нечто другое — веру в самих себя и иное отношение ко всему, что нас окружает, с радостью и добром относясь к событиям внешней среды», — резюмировала специалист.
Если пропустили
Но загадывать желания и через это восстанавливать веру в чудо и в себя можно не только в Новый год под бой курантов. Так что, если этот волшебный момент пропущен, отчаиваться не стоит: столичные городские легенды хранят множество «волшебных» мест.
Так, например, считается, что желание исполнить может нулевой километр у Воскресенских ворот Кремля. По поверью, чудодейственность места связана с расположенной рядом часовней у ворот, в которой некогда хранилась копия чудотворной иконы Иверской Божьей матери. Способа два: встать на отметку нулевого километра и бросить монету через левое плечо, или выйти за пределы круга и пытаться попасть монеткой в центр.
Более современным местом для загадывания желаний является станция метро «Площадь революции». Почти у всех бронзовых скульптур какая-нибудь часть отличается по цвету из-за обилия загадывающих. В зависимости от целей и традиций «обращаться» надо к разным статуям: бронзовый петух у птичницы сулит достаток, флажок сигнальщика — удачу, туфелька девушки с книгой — любовь, а ступня ребенка — прибавление в семье. Автор же уверен в чудодейственности статуи охотничьей собаки, нос которой он тер перед сдачей студенческих экзаменов в МГТУ имени Баумана.
Говоря о студентах, нельзя не отметить появившийся в 2008 году в парке 850-летия Москвы в Марьине памятник «счастливому пятаку». Он представляет собой пятикопеечную монету советского образца, которую, по студенческим приметам, нужно было пол 4ba ожить в ботинок под пятку на удачу.
Несмотря на молодость памятника, традиции вокруг него уже появились, особенно учитывая тематику. Так, некоторые говорят, что для успешной сдачи экзамена на него нужно встать и вслух произнести название своего вуза, а после кинуть монетку через левое плечо.
Другие уверены, что нужно попасть монеткой в пятак, стоя в металлических башмаках, расположенных на краю круга. У большинства студентов сдача экзаменов еще впереди. И, возможно, стоит проверить, работает ли городская легенда.