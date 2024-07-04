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«Чтобы не париться»: физик рассказал, как и когда открывать окна в жару

Во время жары лучше всего оставлять окна открытыми в ночное время. Об этом рассказал доктор физико-математических наук Михаил Трунин.

Источник: Freepik

— Ночью сквозняк выветривает жаркий воздух, и температура сравнивается с окружающей на улице. А если она градусов 20 ночью, то это комфортно и для нас, чтобы не париться, — пояснил ученый.

Днем Трунин советует держать окна закрытыми и в идеале зашторивать их, чтобы помещение не нагревалось от солнечных лучей. Эксперт также напомнил, что вентиляторы не охлаждают воздух, а лишь перегоняют его по помещению, передает Pravda.ru.

В период жары температура на улице и в помещении может сильно разниться. В эфире передачи «О самом главном» врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал лайфхак, который поможет не заболеть из-за кондиционера.

Летом многие чувствуют слабость и недомогание из-за высоких температур. Однако больше всего страдают люди с хроническими заболеваниями.