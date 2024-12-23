Чтобы не было стыдно: шесть золотых правил поведения на новогоднем корпоративе

По ее словам, важно помнить, что корпоратив — это деловая система координат. На этом празднике все сотрудники остаются коллегами, но уже уместна галантность.
— Если в офисе мужчины не должны ухаживать за дамами, то на корпоративе это приветствуется. Но в любом случае это остается на усмотрение мужчин. Если они хотят поухаживать за дамами, то они могут это сделать. А если они не проявляют инициативу в этом вопросе, то обижаться на это нельзя, — сказала она.
Эксперт отметила, что на корпоратив обязательно нужно наряжаться, потому что это праздник.
— На корпоратив нельзя приходить в джинсах, футболке или кофте. У сотрудников должен быть праздничный вид, — сообщила Холгова.
Специалист подчеркнула, что главный руководитель компании или генеральный директор должны присутствовать на корпоративе не более 40 минут. Его задача — поздравить, наградить и поблагодарить сотрудников, а потом уехать, чтобы не мешать рядовым работникам гулять на празднике.
— Начальники отделов находятся на корпоративе примерно полтора часа и оставляют рядовых сотрудников, чтобы не смущать их, — говорит собеседница «ВМ».
Как рассказала Холгова, что бы ни произошло на корпоративе, существует золотое правило: утром все дистанции восстанавливаются.
— Даже если кто-то из сотрудников танцевал на столе, то на следующий день коллеги не должны делать ему никаких намеков, подкалывать. Все, что было на корпоративе, там остается и забывается, — считает она.
Эксперт по этике добавила, что было бы хорошо запретить сотрудникам снимать на видео происходящее на корпоративе, потому что бывают случаи, когда человек теряет должность из-за неосторожных поступков, если выпил лишнего:
— Не нужно снимать все подряд и загружать это в социальные сети, потому что чья-то репутация может серьезно пострадать.
— Однако ни в коем случае нельзя говорить коллегам, что вы не пьете. Если ваш бокал наполнили, то нужно поблагодарить, поднять его во время тоста и поставить на место, — заключила Холгова.
Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова назвала самые неудачные подарки на Новый год. По ее словам, статуэтки надо 12 лет где-то хранить до наступления следующего года такого животного, а настенные календари в начале января воспринимаются более-менее празднично, но потом целый год висят, и не знаешь, что с этим делать. Среди удачных вариантов эксперт выделила съедобные подарки, например, банку икры или корзину с деликатесами.