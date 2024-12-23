Чтобы не было стыдно: шесть золотых правил поведения на новогоднем корпоративе

— Если в офисе мужчины не должны ухаживать за дамами, то на корпоративе это приветствуется. Но в любом случае это остается на усмотрение мужчин. Если они хотят поухаживать за дамами, то они могут это сделать. А если они не проявляют инициативу в этом вопросе, то обижаться на это нельзя, — сказала она.