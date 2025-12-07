Журналистку Евгению Оболашвили уволили с «Москвы 24» после скандала: что известно

«Сами в шоке! Видим ваше негодование и разделяем его. Нам искренне жаль, что такая ситуация вообще произошла, и надеемся, что это не подорвет ваше доверие ко всей команде, которая старается для вас каждый день. Приносим извинения всем», — добавили уже бывшие коллеги Оболашвили.