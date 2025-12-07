Журналистку Евгению Оболашвили уволили с «Москвы 24» после скандала: что известно

«Пассажирский самолет подал сигнал бедствия, и, собственно говоря, мы с коллегой говорим: “Вот бы уже хоть что-то случилось, чтобы мы поработали как надо, в оперативном режиме”», — заявила девушка.
Затем она обратилась к своему коллеге: «Да, Илюх? Ты хочешь, чтобы прям фарш был?» После чего добавила: «Смотрите на его довольное лицо. А я тоже хочу». К слову, в кадре видно, что коллега Оболашвили действительно радостно улыбается.
С самолетом, к счастью, все в итоге хорошо. Борт Boeing 777−200, вылетевший из Домодедово, благополучно приземлился, никто из 425 пассажиров не пострадал. Чего не скажешь о репутации Оболашвили — ее слова по понятным причинам возмутили общественность. Люди засыпали журналистку угрозами и гневными комментариями.
Раскритиковал девушку и сам канал. Там сообщили, что Оболашвили уволили. Сотрудники канала назвали ее поведение абсолютно недопустимым, а слова — бесчеловечными.
«Сами в шоке! Видим ваше негодование и разделяем его. Нам искренне жаль, что такая ситуация вообще произошла, и надеемся, что это не подорвет ваше доверие ко всей команде, которая старается для вас каждый день. Приносим извинения всем», — добавили уже бывшие коллеги Оболашвили.
Как пишет телеграм-канал «Репка», после резонанса журналистка удалила и свое видео, и личный канал, а также сменила никнейм. При этом один из известных телеграм-каналов почти сразу предложил ей работу.