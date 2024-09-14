Чтобы было чем дышать. В России создали новый подавитель пыли для улиц

Учёные Новосибирского государственного технического университета НЭТИ представили новый пылеподавитель растительного происхождения. Это жидкий препарат, который, как показали первые испытания, способен эффективно снижать уровень загрязнения воздуха как в шахтах и на заводах, так и на городских улицах.
Бактерии поглощают плёнку вместе с грязью
Разработка представляет собой жидкость, содержащую натуральные биополимеры и микроорганизмы. При распылении на загрязнённую поверхность входящие в неё активные вещества связывают мелкие частицы пыли, формируя тонкую пленку. Она предотвращает их выветривание и выдувание.
«Изначально мы разрабатывали продукт для шахт, но потом у нашей команды появилась идея использовать его в городской среде, — приводит пресс-служба университета комментарий автора разработки Екатерины Литвиновой. — Последние несколько лет новосибирцы особенно остро чувствуют проблему загрязнения воздуха. Мелкодисперсная пыль, которая образуется от проезжающих по дорогам машин или в процессе строительства новых зданий, может попадать в лёгкие и надолго оставаться там».
Растениям не повредит
По словам разработчиков, пылеподавитель применяют так. Раствор можно добавить в канистру поливальной машины. После того, как она проедет по городу и обработает им обочины, пыль собирается в комки. Затем бактерии, которые содержатся в препарате, приступят к частичному перевариванию мелких частиц грязи.
«Если такой раствор попадёт на газон, то растениям будет только лучше: эффект будет как от удобрений», — добавила Екатерина Литвинова.
Её коллега, профессор кафедры инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ Владимир Ларичкин отмечает, что автомобильный транспорт даёт около 70% всех вредных выбросов в городах и только 30% приходится на предприятия и котельные.
Разработка новосибирских учёных может применяться на фабриках и заводах, в шахтах, в сельском хозяйстве, на складах сыпучих материалов и на железных дорогах. Отечественный продукт изготовлен из местного сырья, что и делает его гораздо дешевле зарубежных аналогов.
Испытания показали, что простое использование воды в качестве пылеподавителя оказывает лишь временный эффект: она испаряется и связывать пыль перестает. А использование раствора с биополимерами и микроорганизмами обеспечивает долговременное подавление пыли и загрязнений в воздухе.
Теперь — зимний вариант
В будущем команда планирует адаптировать продукт под морозные условия, разработав вариант препарата, который можно будет использовать при температурах до −50°C. Это особенно актуально для северных регионов России и железных дорог, где зимой затраты на очистку вагонов от грязи могут быть значительными.
«К нам поступал запрос на разработку зимнего варианта, которого ещё нет в мире», — сообщает Екатерина Литвинова.
Команда учёных состоит из 15 биологов и химиков. На протяжении трёх лет они занимаются созданием биоразлагаемых гелей.