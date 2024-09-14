Чтобы было чем дышать. В России создали новый подавитель пыли для улиц

«Изначально мы разрабатывали продукт для шахт, но потом у нашей команды появилась идея использовать его в городской среде, — приводит пресс-служба университета комментарий автора разработки Екатерины Литвиновой. — Последние несколько лет новосибирцы особенно остро чувствуют проблему загрязнения воздуха. Мелкодисперсная пыль, которая образуется от проезжающих по дорогам машин или в процессе строительства новых зданий, может попадать в лёгкие и надолго оставаться там».